هواوي تعلن عن تحديث هارموني لهواتفها الذكية

أعلنت شركة هواوي أن نظام التشغيل هارموني HarmonyOS الخاص بها قادم إلى هواتفها الذكية عبر تحديث قادم.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي للأعمال الاستهلاكية في هواوي: إن الشركة تقوم بتحديث نحو 100 من أجهزتها على مستوى العالم إلى نظام التشغيل الجديد، الذي يتضمن أيضًا أجهزة لوحية مثل MatePad Pro.

ومن الناحية النظرية، يعد هذا تغييرًا كبيرًا عن هواتفها السابقة.

وعملت هواتف هواوي السابقة بالإصدار المفتوح المصدر من أندرويد مع خدمات هواوي الخاصة.

وحلت خدمات هواوي محل برامج جوجل التي لم تتمكن من تضمينها عبر الأجهزة الجديدة نتيجة للعقوبات الأمريكية.

ويأتي هارموني إلى هواتفها الرائدة الحديثة مثل سلسلة Mate 40 و P40 و Mate 30. وذلك قبل إطلاقه عبر المزيد من الأجهزة في وقت لاحق من العام.

وتقول الشركة: إن الهواتف القديمة مثل Mate 9 و Mate 10 و P20 و P10 تتلقى التحديث في النصف الأول من العام المقبل.

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أوضحت الشركة أن هارموني يسمح لهواتفها بتقديم اتصال أكثر سلاسة عبر الأجهزة المختلفة. بما في ذلك الاقتران الأسهل مع سماعات الرأس ومكبرات الصوت المتوافقة عبر واجهة السحب والإفلات.

وقالت هواوي: إن هناك أيضًا دعمًا محسنًا لأدوات الشاشة الرئيسية. التي لها مظهر مشابه لما رأيناه مع iOS 14 من آبل العام الماضي.

وأعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن هارموني للمرة الأولى في عام 2019.

وكان أول جهاز تم الإعلان عنه مع نظام التشغيل هو Vision TV من علامتها التجارية الفرعية آنذاك هونر.

وتم بيع العلامة التجارية لاحقًا بسبب الضغوط التي أحدثتها العقوبات الأمريكية المستمرة.

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ومع ذلك، ألمح الرئيس التنفيذي للأعمال الاستهلاكية ريتشارد يو في مؤتمر مطوري هواوي العام الماضي إلى أن نظام التشغيل قد يظهر عبر الهواتف الذكية في عام 2021.

وعلى الرغم من تسويقه على أنه نظام تشغيل جديد تمامًا، فقد أشارت التقارير إلى أن هارموني يشارك الكثير من التعليمات البرمجية مع الإصدار المفتوح المصدر من أندرويد الذي يحل محله.

وفي وقت سابق من هذا العام، أجرى موقع Ars Technica تحقيقًا، وأفاد بأن هارموني في الأساس نسخة من أندرويد.

وبالإضافة إلى الهواتف، أعلنت هواوي أيضًا عن أجهزة MatePad اللوحية الجديدة التي تعمل بنظام هارموني، بالإضافة إلى ساعة Huawei Watch 3 الذكية الجديدة التي تعمل بنظام هارموني.

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