مايكروسوفت تكشف عن إصدار جديد من ويندوز في 24 يونيو

تخطط شركة مايكروسوفت لتوضيح تفاصيل الجيل التالي من ويندوز في حدث في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبدأت شركة البرمجيات العملاقة بإرسال الدعوات الصحفية لوسائل الإعلام لحضور حدث ويندوز في 24 يونيو.

ويقدم كل من الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، ومسؤول المنتج الرئيسي بانوس باناي، حدث ويندوز.

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ويبدأ حدث مايكروسوفت ويندوز في الساعة 6 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية في 24 يونيو.

وتأتي الدعوة بعد أسبوع من تشويق ناديلا للإعلان عن الجيل التالي من ويندوز. ومن المتوقع أن تقدم مايكروسوفت تفاصيل التغييرات المهمة التالية لويندوز.

ومن المحتمل أن تتضمن عددًا من التحسينات المرئية. كما من المتوقع رؤية بعض التغييرات المهمة في واجهة المستخدم لنظام ويندوز تحت اسم Sun Valley.

ويبدو أن دعوة حدث مايكروسوفت تشوق لشعار ويندوز جديد.

وأكدت عملاقة البرمجيات في الشهر الماضي أن نظام التشغيل Windows 10x، الذي تم تصميمه في الأصل للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، لن يتم شحنه بعد الآن.

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تحديثات ويندوز:

تعمل الشركة الآن على طرح العناصر المرئية لـ Windows 10x في الإصدار الرئيسي من ويندوز 10 بدلاً من ذلك.

وبدأ الكثير من العمل المرئي، مع أيقونات النظام الجديدة وتحسينات File Explorer ونهاية أيقونات عصر ويندوز 95.

وتركز الشركة أيضًا على تحسين الأسس الأساسية لنظام ويندوز، مع إصلاحات لمشكلة إعادة ترتيب التطبيقات عبر الشاشات المتعددة، وإضافة ميزة Xbox Auto HDR، وتحسينات دعم الصوت عبر البلوتوث.

ووعد ناديلا أيضًا بفتح الباب أمام اقتصاد أفضل للمطورين والمبدعين داخل ويندوز نفسه. ولذلك من المحتمل أن يجري الحديث ضمن الحدث عن تغييرات المتجر القادمة إلى ويندوز.

وتعمل مايكروسوفت على متجر تطبيقات جديد لنظام التشغيل ويندوز في الأشهر الأخيرة. وتشير الشائعات إلى أن عملاقة البرمجيات تريد فتح متجرها لجميع التطبيقات ومنصات الدفع المنافسة.

ويعد ويندوز، نظام التشغيل المهيمن لأجهزة الحاسب الشخصية، مصدر 14 في المئة من إجمالي الإيرادات لشركة مايكروسوفت، وهي واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

ودفعت الشركة تحديثين كل عام لنظام التشغيل ويندوز 10 منذ أن أصبح متاحًا للمرة الأولى في عام 2015.





