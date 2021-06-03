لماذا تحتاج إلى لوحة مفاتيح احترافية لحاسبك الشخصي؟

توجد لوحات مفاتيح احترافية للغاية، ويصل سعر هذه اللوحات إلى مئات وربما آلاف الدولارات.

ولكن هل تحتاج لوحة المفاتيح لأن تكون احترافية وذات أسعار مرتفعة؟ أم أن كل اللوحات تؤدي نفس الغرض؟

ولابد أنك مررت بإحدى اللوحات المضيئة والتي تدعى لوحات مفاتيح الألعاب، وقد تظن أنها مخصصة للألعاب فقط.

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ولكن في الحقيقة فإن اللوحات الاحترافيه تعتبر ضرورة لكل من يجلس فترات طويلة أمام حاسبه، وذلك سواءً كانت موجهة للألعاب أم للأعمال.

وتقدم لوحات المفاتيح الاحترافيه مميزات أكثر من التصميم والألوان المضيئة الباهرة، ولذا دعونا نتحدث معًا عن مميزات لوحات المفاتيح الاحترافية.

طريقة عمل مختلفة:

عندما نتحدث عن لوحات المفاتيح الاحترافية فإننا نتحدث عن نوعين فقط وهما:

اللوحات الميكانيكية

اللوحات المعتادة

وتختلف اللوحات الميكانيكية عن المعتادة في كونها تعتمد على عملية ميكانيكية في تسجيل الحرف والضغطة.

وتفصل اللوحات الميكانيكية بين أزرارها، وهذا يعني أن لكل زر طريقة عمل وتسجيل منفردة عن باقي الأزرار، وفي النهاية تلمس هذه الطريقة شريحة التسجيل الموجودة أسفل اللوحة.

ويطلق على ميكانيكية الزر الواحد Switch، وتوجد منها أنواع مختلفة بحسب ما تفضله من درجة الصوت أو سرعة الضغطة.

وعلى الرغم من كون اللوحات الميكانيكية موجهة بشكل أساسي للاعبين، إلا أنها تقدم تجربة كتابة مريحة.

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وذلك لأنها تقدم مقاومة من الزر للضغطة الخاصة بك، وهذا مريح عند الكتابة والاستخدام بكثرة.

كما أن تسجيل الضغطات في اللوحات الميكانيكية يكون أسرع من تلك المعتادة، ولهذا يفضلها اللاعبون كثيراً.

راحة الاستخدام:

تأتي اللوحات الاحترافية مهما كان نوعها مصممة بشكل يزيد من راحة المستخدم، ويحمي يديه من الإصابات الناتجة عن الاستخدام الكثير.

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ولذلك تجد اللوحات مصممة بطريقة مختلفة قليلًا، بالإضافة لكونها تأتي بملحقات تحمي يديك مثل المساند المختلفة وتصميم الأزرار المقعر.

وتوجد الكثير من التصميمات المختلفة للوحات الميكانيكية، والكثير من الأحجام المختلفة أيضاً.

ولذا تجد اللوحات الكاملة وهي التي تأتي مع مجموعة أزرار الأرقام أو لوحات TKL التي تفقد عشرة أزرار لتصبح بحجم أصغر.

وتوجد لوحات تدعى 60% وهي تعتبر أصغر حجم من لوحات المفاتيح بشكل عام.

الكثير من الاستخدامات:

تعتبر أحد أهم مميزات لوحات المفاتيح الاحترافيه هي الاستخدامات المتعددة، وذلك لأن كل مصنع لوحة مفاتيح يعمل على إضافة أزرار ومميزات خاصة به.

وقد تجد لوحات مفاتيح احترافية مثل Logitech craft Keyboard تأتي بزر دوار كبير في أعلاها ليساعد المصممين.

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وتمتلك جميع لوحات الألعاب مجموعة من الأزرار الجانبية التي يمكن برمجتها لاستخدامات متعددة، وتعتبر هذه الأزرار الإضافية إختصارات لوظائف داخل اللعبة أو داخل برامج التصميم المتنوعة.





