شركة SpaceX توقع صفقة ضخمة لثلاث بعثات خاصة

تطلق كبسولة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX ثلاث بعثات رواد فضاء خاصة أخرى مبدئيًا حتى عام 2023 بموجب صفقة مجمعة تم توقيعها هذا الأسبوع مع مدير المهمة Axiom Space.

وتمثل الصفقة واحدة من أكبر الصفقات حتى الآن في صناعة رحلات الفضاء الخاصة المزدهرة.

وتؤدي هذه الصفقات إلى جدول زمني مزدحم لمحطة الفضاء الدولية خلال السنوات القليلة المقبلة.

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وتأتي المهمات الثلاث، التي تفصل بينها ستة أشهر تقريبًا، بعد أول رحلة لشركة Axiom Space عبر كبسولة Crew Dragon في شهر يناير من العام المقبل لنقل طاقم مدني بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية لمدة ثمانية أيام.

وتشمل جميع الرحلات إقامات مماثلة ضمن محطة الفضاء الدولية.

ورفضت Axiom Space الكشف عن قيمة الاتفاقية، التي كانت قيد العمل منذ شهور وتم توقيعها رسميًا مع شركة SpaceX في الأسابيع الأخيرة.

ويخضع توقيت ومعايير المهام لموافقة وكالة ناسا التي تدير جدول محطة الفضاء الدولية. بالإضافة إلى لجنة من شركاء محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا.

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شركة SpaceX تغزو الفضاء:

وقالت رئيسة شركة SpaceX في بيان: لقد حان عصر جديد في رحلات الفضاء البشرية.

وقالت شركة SpaceX عن صفقة Axiom Space عبر موقعها الإلكتروني: تتيح الشراكة مزيدًا من الفرص لوصول المزيد من البشر إلى الفضاء لجعل البشرية متعددة الكواكب. وذلك في إشارة إلى الهدف الرئيسي لمؤسسها، إيلون ماسك، وهو استعمار المريخ.

وبالنسبة إلى شركة Axiom Space، فإن رحلات Crew Dragon الأولية هذه إلى المحطة الفضائية تشكل مهام تمهيدية قبل مشروع الشركة الأساسي لبناء وحدات ISS التجارية، التي من المقرر تركيب أولها في عام 2024.

وتتلقى جميع الأطقم الأربعة تدريبات تجارية مشتركة لرواد الفضاء من وكالة ناسا وشركة SpaceX.

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وبالإضافة إلى ذلك توفر شركة SpaceX التدريب على مركبة الإطلاق Falcon 9 ومركبة Crew Dragon الفضائية.

كما أنها توفر التدريب على الاستعداد للطوارئ، وتمارين دخول وخروج المركبات الفضائية، إلى جانب عمليات محاكاة جزئية وكاملة.

وتم تطوير الكبسولة في ظل مزيج من الأموال الخاصة وعقد ناسا بقيمة 3 مليارات دولار في برنامج الطاقم التجاري التابع للوكالة.

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وبدأ هذا البرنامج لإحياء قدرة أمريكا على إطلاق أطقم إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية. وذلك بعد اعتماد استمر لعقد من الزمن على الصواريخ الروسية.

وأطلقت شركة SpaceX ثلاثة أطقم من رواد الفضاء الحكوميين في إطار هذا البرنامج منذ شهر مايو 2020. مع التخطيط لأربعة آخرين في المستقبل.





