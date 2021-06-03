سامسونج تعلن عن حواسيب محمولة بمعالج Snapdragon

أعلنت شركة سامسونج عن جهازي Galaxy Book Go و Galaxy Book Go 5G، وهما جهازي حاسب محمول متشابهين ولكن مختلفين.

ويستخدم الأول مجموعة شرائح Snapdragon 7c Gen 2 الجديدة من كوالكوم، بينما يحتوي الأخير على Snapdragon 8cx Gen 2. وذلك بدلاً من معالجات Exynos الخاصة بشركة سامسونج.

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وقالت سامسونج: تستمر أجهزة الحاسب في تمكين حياتنا الرقمية ومساعدتنا على الاتصال بأصدقائنا وعائلتنا والعمل عن بُعد والعثور على منافذ للإبداع.

وأضافت: تم تصميم سلسلة Galaxy Book Go لمستخدمي الأجهزة المحمولة اليوم. الذين يتوقعون تواصلًا سلسًا وإنتاجية مستدامة وترفيهًا غامرًا، وكل ذلك في جهاز واحد.

ومع الإضافة الجديدة إلى Galaxy Book، تقدم سامسونج خيارات أوسع لعملائها لاختيار الجهاز الذي يناسب احتياجاتهم على أفضل وجه.

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ويمثل الاتصال الخلوي سمة أساسية من سمات أجهزة الحاسب المحمولة هذه، ومن هنا جاءت كلمة Go.

وتصنع شركة سامسونج أجهزة حاسب محمولة بتقنية 4G وأجهزة حاسب محمولة 5G في جميع المجالات هذه الأيام من خلال Galaxy Book Pro و Galaxy Book Flex 2.

ومع ARM، تم دمج المودم الخلوي في مجموعة الشرائح بحيث يمكنه القيام بذلك بسعر أقل، وذلك بالرغم من أن النموذج الأساسي Galaxy Book Go يحتوي على الشبكة اللاسلكية فقط.

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Galaxy Book Go:

يبدأ هذا الحاسب من سعر 349 دولار، ويحتوي على معالج Snapdragon 7c Gen 2 المحدث الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم الشهر الماضي.

بالإضافة إلى 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. و 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من سعة تخزين eUFS.

بالإضافة إلى ذلك هناك شاشة LCD بقياس 14 إنشًا وبدقة 1080 بكسل وسماكة الحاسب المحمول 14.9 ميليمتر ووزنه 1.38 كيلوجرام.

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ويجب أن تتمتع بطارية الحاسب التي تبلغ قوتها 42.3 واط بعمر بطارية طويل. وفيما يتعلق بالمنافذ، يوجد منفذا USB من النوع C، إلى جانب منفذ USB من النوع A.

وقد يكون هذا أول جهاز ويندوز بمعالج من ARM بمنفذ USB القديم. ويحتوي أيضًا على منفذ صوت بقياس 3.5 ميليمتر وفتحة microSD.

ويمكن لهواتف سامسونج جالاكسي الاتصال بسهولة بتطبيق Your Phone من مايكروسوفت من خلال استخدام Link to Windows.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك عكس الشاشة وتثبيت تطبيقات أندرويد. ويمكنك أيضًا تمديد شاشتك إلى Galaxy Tab S7.

ومن المقرر أن يصل Galaxy Book Go هذا الشهر بسعر يبدأ من 349 دولار. ويأتي Galaxy Book Go 5G في وقت لاحق من هذا العام.





