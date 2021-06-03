تفريغ الصور عبر الإنترنت مع أفضل الأدوات

يحتاج المصممون دائماً إلى تفريغ الصور عبر الإنترنت، وهذا يعني حذف خلفية الصورة الموجودة والحصول على صورة الشخص دون الخلفية المحيطة به.

ويوجد الكثير من الاستخدامات للصور المفرغة، ويمكنك استخدام الصور مثلاً في: عمل التصميمات للمشاهير وإضافة تأثير Bokeh يدوياً.

ويمكنك العمل على إزالة الخلفية بإستخدام تطبيق فوتوشوب، ولكن هذه العملية تتطلب مهارة عالية ووقتاً طويلاً.

وتعتمد أغلب الأدوات التي نذكرها اليوم على الذكاء الاصطناعي، ولذا يمكنك أن تتوقع بعض الأخطاء البسيطة في الصور المنتجة، ولكنها تظل طريقة أسرع وأسهل من استخدام تطبيق فوتوشوب.

ولذا تحتاج إلى أداة تعمل على حذف الخلفية بضغطة زر، وهذا ما تقدمه الأدوات التي نذكرها اليوم.

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وتعتبر هذه الأداة أحد أشهر الأدوات في مجال تفريغ الصور، وهي لا تعمل إلا على تفريغ الصور دون باقي إعدادات التعديل.

وتعتمد الأداة على تقنيات ذكاء صناعي، ولذلك هي من أفضل الأدوات في ازالة الخلفية.

وحتى تستخدم الأداة، فإن كل ما عليك فعله هو رفع الصورة إلى الأداة، ومن ثم تعمل الأداة تلقائياً لتزيل الخلفية.

ويمكنك بعد ذلك تحميل الصور مباشرةً أو التعديل عليها، وذلك من أجل تحسين العزل والتفريغ الذي استخدمته الأداة.

وتأتي الأداة مجانية تماماً للاستخدام.

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تقدم شركة Canva أحد أفضل أدوات تعديل الصور بشكل عام، وهذا لأن الأداة تأتي بمؤثرات كثيرة وليس فقط تفريغ الصور.

وتسهل الأداة على المصمم المبتدأ عملية تفريغ الصور، وكذلك تساعد في التصميم من خلال بعض النصائح والتصميمات الجاهزة للتعديل.

ولكن حتى تتمكن من تفريغ الصور يجب أن تشترك في الأداة، وينظر الجميع لأداة Canva Pro على أنها أفضل أداة تعديل صور أونلاين.

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تستخدم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي أيضاً من أجل تفريغ الصور، وهي تعمل أيضاً على حذف عناصر محددة من الصور وليس فقط تفريغها.

ويمكنك تثبيت التطبيق الخاص بها على الحاسوب، وذلك لتستخدمها مع أكثر من صورة في وقت واحد.

ولكن تحتاج للاشتراك في الأداة حتى تحصل على الصور بجودة عالية، حيث أن النسخة المجانية تنتج الصور بدقة 0.25 ميجابكسل.

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تعمل هذه الأداة على إزالة خلفية الصورة باستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي فعالة حتى مع الصور ذات الجودة الضعيفة.

ولا تزال الأداة في طور التجربة الخاص بها، ومع ذلك فهي تعمل بكفاءة تتفوق على الكثير من المنافسين.

وتحصل الأداة على مجموعة من التحديثات بشكل مستمر، وهذا ما يجعلها تتحسن دائماً.

وينتظر الجميع أن يطلق المطور النسخة مفتوحة المصدر من الأداة، وذلك لأنك ستتمكن من دمجها في أي تطبيق أو موقع واستخدامها كما ترغب.

ويمكنك استخدام الأداة مجاناً، ولكن إن كنت ترغب في العمل مع صور ذات جودة أعلى يمكنك الاشتراك فيها.

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