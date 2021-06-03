3 إمكانيات في كاميرات المراقبة ولكن لا يعرفها الكثيرون

يستخدم الكثيرون كاميرات المراقبة، وذلك لحماية منازلهم أو أعمالهم، وهي جزء هام من أمن المنازل في الوقت الحالي.

ولكن لا يعرف الكثيرون إمكانيات الموجودة فيها، ويظنون أنها متشابهة ولا يوجد اختلاف بينها.

وقد تطورت التقنيات المستخدمة في كاميرات المراقبة، وأصبحت أغلب الكاميرات اليوم تأتي مزودة بمستشعر للحركة يعمل على التقاط أي حركة تحدث حوله.

ولذلك إليكم مجموعة من الإمكانيات التي تمتلكها كاميرات المراقبة ولم تكن تعرفها في الماضي.

الرؤية بالأشعة تحت الحمراء عبر كاميرات المراقبة:

تستخدم الكاميرات تقنية الأشعة تحت الحمراء لتتمكن من تسجيل الحركة حولها ليلًا، وتمتلك أغلب الاصدارات هذه الميزة.

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وتعمل الأشعة تحت الحمراء على تسجيل الحركة في مسافة من 15 إلى 25 متر تقريبًا، وذلك مهما كان الضوء المحيط بها قليلًا.

وتمتلك بعض الأجهزة قارئ لإشارات الحرارة، وهو يفيد في تسجيل الحركة لجميع الكائنات الحية دون توضيح ملامحها.

الرؤية الليلية بالألوان:

تستطيع بعض الإصدارات من الكاميرات عرض الصور ليلًا بالألوان، وهذا لتتمكن من رؤية التسجيلات بوضوح أعلى.

وتعتمد هذه الخاصية على مستشعرات خاصة تكون مثبتة داخل الكاميرا، وهي تستخدمها عند وجود أقل مستوى من الإضاءة.

ولكن في حالات العتمة التامة فإن الكاميرا تستخدم الرؤية الليلة المعتادة.

تحديد مكان الحركة بدقة:

تعتمد بعض الكاميرات على مستشعر لتتبع حركة الشخص، وذلك لتظهر خط سير الشخص داخل منزلك.

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وتعتمد كاميرا Ring’s Floodlight Cam على منظور علوي للمنزل والمنطقة المحيطة به، وهذا يساعد على عرض خط سير الشخص حتى إن خرج من المنزل ومجال الكاميرا.

وتفيد هذه الخاصية في معرفة أماكن الأشياء التي تفقدها حول منزلك، أو تتبع حركة السارق والبحث عن الأدلة.

تتبع حركة الشخص داخل الغرفة:

يظن البعض أن كاميرات المراقبة تكون ثابتة أو يتم تحريكها من قبل جهاز تحكم، ولكن بعض الكاميرات تأتي بمستشعر حركة لتتبع الحركة تلقائيًا في الغرفة.

وتفيد هذه الخاصية في مراقبة الأطفال عن بعد وحمايتهم بالطبع، ويمكنها أيضاً أن تراقب السارق في الغرفة وكأنك تقف معه.

الإغلاق التلقائي في كاميرات المراقبة:

يرفض الكثيرون تركيب كاميرات المراقبة بسبب الخوف على خصوصيتهم، ولأن الكاميرات يمكن إختراقها بسهولة ومراقبة كل من في المنزل.

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ولكن تقدم بعض الكاميرات خاصية الإغلاق التلقائي عندما تستشعر وجودك في المنزل، وتعمل هذه الخاصية ضمن خواص المنزل الذكي الذي يستشعر وجود مالكه بالداخل.

وتمتلك بعض الكاميرات غطاء بلاستيكي يغلق العدسة عندما يشعر بوجود المالك في المنزل.

التعرف على الأشخاص الموجودين في المنزل:

تستطيع الكاميرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التعرف على الأشخاص الموجودين داخل المنزل، وذلك عن طريق التعرف على الأوجه.

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وتفيد هذه الخاصية في حماية المكاتب العامة وأماكن العمل التي تضم أكثر من شخص، وتساعد أيضًا في توفير مساحة التسجيل.

وذلك لأن الكاميرا تستطيع التعرف على البشر والحيوانات وقد لا تقوم بتسجيل المشاهد عند وجود حيوانات تتحرك.





