Nevera .. سيارة كهربائية خارقة بقوة 1900 حصان

طورت شركة Rimac سيارة خارقة كهربائية جاهزة للإنتاج تسمى Nevera، وذلك بعد أن عرضتها بشكل مفاهيمي للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات 2018.

وتستخدم Nevera أربعة محركات كهربائية – واحد لكل عجلة – لإنتاج ما يقرب من 1.4 ميجاواط تقريبًا من الطاقة، التي تقول Rimac: إنها تعادل تقريبًا 1914 حصانًا.

ويمكن للمحرك الرباعي دفع السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من حالة التوقف التام في 1.85 ثانية فقط.

وتبلغ سرعتها القصوى 415 كيلومتر في الساعة، وهي مدعومة ببطارية بقدرة 120 كيلوواط.

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علاوة على ذلك، تقول Rimac: إن أحد الأشياء التي عملت عليها على مدار السنوات الثلاث الماضية كان تحسين نظام التبريد السائل لحزمة البطارية. ويعني ذلك أنه يمكن للسائقين استخدام ذروة الطاقة هذه لفترة أطول.

وطورت Rimac نظامًا جديدًا لتوجيه عزم الدوران لجميع العجلات يعمل أساسًا كنظام تحكم إلكتروني بالثبات والجر.

ويمكن للبرنامج إجراء أكثر من 100 عملية حسابية في الثانية لتخصيص مستوى عزم الدوران لتحقيق أسلوب القيادة المطلوب.

وصممت Rimac سيارة Nevera لتكون قادرة على ضبط توازن قوة الكبح ديناميكيًا بين فرامل الاحتكاك في العجلات والكبح المتجدد الذي أصبح ممكنًا بواسطة المحركات الكهربائية.

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مميزات Nevera:

طورت Rimac ميزة مدرب القيادة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين أداء السائق على المسار الصحيح وتعزيزه.

وتستفيد هذه الميزة من 12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية و 6 أجهزة رادار، بالإضافة إلى 13 كاميرا.

وتقوم الميزة بذلك من خلال توفير إشارات صوتية ومرئية محددة للمسار حول وقت الفرامل وأين تتجه ومتى تتسارع للخروج من الزاوية.

وتصنع الشركة 150 سيارة Nevera فقط، ويبدأ كل منها من نحو 2.4 مليون دولار. وجزء كبير من هذا السعر مخصص للتكنولوجيا في Nevera.

ويعد الهيكل أكبر قطعة منفردة من ألياف الكربون في صناعة السيارات، ووفقًا للشركة، فإنه يخفف الوزن بشكل كبير ويحسن السلامة.

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وتم دمج حزمة البطارية على شكل H في هذا الهيكل أيضًا، مما يحافظ على مركز الثقل منخفضًا ويزيد من الصلابة الهيكلية الإجمالية.

وللحفاظ على سلاسة الركوب، تحتوي Nevera على نظام تعليق مزدوج يستخدم مخمدات يتم التحكم فيها إلكترونيًا.

ومن ناحية أخرى يوجد داخل قمرة القيادة ثلاث شاشات: شاشة عرض للسائق وشاشة لمس أفقية في الكونسول الوسطي وشاشة عرض للركاب.

ويوجد أيضًا تطبيق يوفر بيانات المسار المباشرة والقدرة على تنزيل التتبع عن بُعد حتى يتمكن السائقون من تحليل أدائهم.

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ولدى العملاء القدرة على الاختيار من بين مجموعة شاملة من الزخارف المخصصة وخيارات المواد.

ومن ناحية أخرى تقدم Rimac السيارة بإصدارات مختلفة: GT و Signature و Timeless أو يمكن للعملاء اختيار Bespoke.

بالإضافة إلى ذلك تقول Rimac: إنه يتم دعوة كل مشترٍ إلى كرواتيا لتصميم سيارته وفقًا لمتطلباته.

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