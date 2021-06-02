نقل الصور من Google Photos إلى iCloud

قررت جوجل أن تجعل Google Photos خدمة مدفوعة، وهذا يعني دفع الأموال للحصول على المزيد من مساحة التخزين. وهذا القرار لن يؤثر على صورك القديمة المخزنة عليها بالفعل، ولكن يرغب الجميع في نقل الصور لتكون معًا في مكان واحد.

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ولذا تجد الكثير من مستخدمي آبل وهواتف آيفون يفكرون في الانتقال لخدمة iCloud لتخزين الصور، وهي توفر مساحات أكبر للخدمة المدفوعة من Google Photos.

ولكن لا توجد أداة تعمل على نقل الصور تلقائياً، ولذا تحتاج إلى نقل الصور يدويًا لخدمة iCloud.

ويمكنك نقل الصور من خدمة Google Photos إلي iCloud عبر الطرق التالية.

كيف تحصل على صورك من Google Photos ؟

وحتى تتمكن من نقل الصور يدويًا من خدمة جوجل، فإنك تحتاج لتحميلها في البداية على هاتفك ثم تخزينها على iCloud.

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ويمكنك تحميل الصور من Google Photos بطريقتين وهما:

الطريقة الأولى تحميل جميع الصور دفعة واحدة:

وتستطيع تحميل جميع الصور دفعةً واحدة من Google Photos، وهو الاختيار الأفضل لمن يرغب في نقل جميع الصور بدلًا من الاختيار بين هذه الصور.

ويمكنك تحميلها عبر الخطوات التالية :

التوجه إلى هذا الموقع ، وتستطيع من خلاله تحميل جميع بياناتك المخزنة لدى جوجل مثل الصور وأرقام الهواتف وإعدادات هواتف أندرويد أيضاً.

وحتى تتمكن من نقل الصور والفيديو فقط قم باختيار Deselect All من الجانب الأيمن للنافذة.

الإتجاه للأسفل ووضع علامة إلى جانب Google Photos فقط.

وبعد ذلك الضغط على زر الخطوة التالية أسفل النافذة، وهذا يسمح باختيار حجم الملفات وكيفية تقسيمها.

ثم الضغط على Create Export، وقد تأخذ هذه العملية ساعات أو أيام بحسب كمية الصور والملفات المخزنة على Google Photos.

ويمكنك أن تترك الصفحة مفتوحة أو أن تغلقها وتنتظر رسالة بريد إلكتروني من جوجل تخبرك بأن ملفاتك جاهزة للتحميل.

الطريقة الثانية: اختيار صور بعينها للاحتفاظ بها والتخلص من الصور الباقية:

ويمكنك تحديد صور بعينها من خلال موقع Google Photos على الحاسب أو من خلال تطبيقات الخدمة على الهواتف.

وتستطيع الوصول إلى موقع Google Photos من هنا، ثم تحديد الصور التي ترغب في تحميلها عبر الضغط على علامة التحديد أعلى الصورة.

وعندما تنتهي من تحديد جميع الصور التي ترغب في تحميلها، فإنك تستطيع تحميلها من خلال الضغط على علامة النقاط الثلاثة في أعلى الشاشة إلى جهة اليسار وثم اختيار Download.

ويمكنك تحميل الصور من تطبيقات الهواتف بالطريقة نفسها، ولكن بالطبع تأخذ وقتًا أطول.

نقل الصور إلى iCloud Photos:

توجد أكثر من طريقة حتى تتمكن من نقل الصور إلى iCloud، وهي تختلف بحسب الجهاز الذي تستخدمه.

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ولكن الطريقة الأسهل هي إستخدام موقع iCloud المعتاد، ولذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية لحفظ الصور عليه:

في البداية توجه إلى iCloud، ثم اختار Photos.

وبعد ذلك قم بالضغط على علامة رفع الصور، وهي عبارة عن سحابة وتحتها سهم متجه للأعلى.

ويمكنك الآن تحديد مكان الصور التي ترغب في حفظها على الخدمة، ولكن عملية رفع الصور تأخذ وقتًا بحسب حجم الصور وسرعة اتصالك بالإنترنت.

وتستطيع أيضاً رفع الصور على مساحة iCloud Photos من خلال تطبيق Photos على الحاسب الذي يعمل بنظام ماك، وهو يعمل بالطريقة نفسها.





