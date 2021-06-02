كيف تتخلص من إعلانات مايكروسوفت إيدج في ويندوز 10

بدء مستخدمو ويندوز 10 عبر منصة ريديت بنشر الشكاوى حول رسالة إعلانات جديدة من قبل شركة مايكروسوفت، وهي تشجعهم على الإنتقال إلى متصفح مايكروسوفت إيدج ومحرك بحث بينج Bing.

ويبدو أن هذه الرسائل ليست مرتبطة بتحديث ويندوز 10، ولكنها مرتبطة بتحديث مايكروسوفت إيدج الجديد الذي يحمل رقم 91.

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وتعتبر الرسائل مزعجة للغاية فالجميع يحصل عليها، وهي تستمر في إخبارك عن مميزات مايكروسوفت إيدج الجديد ومحرك بحث بينج أيضاً.

وتمتلك مايكروسوفت محرك بحث بينج، بالإضافة إلى موقع MSN المشهور. ولذا ظهر للبعض مجموعة من الإعلانات لموقع MSN.

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ولا توجد طريقة واضحة أو رسمية حتى الآن لإيقاف هذه الإعلانات، ولكن هناك بعض الطرق المقترحة التي تساعد في إيقافها.

تعطيل النصائح من مايكروسوفت إيدج:

بدأت هذه الإعلانات بالظهور مع تحديث مايكروسوفت إيدج 91 الجديد، ولذلك يعتقد البعض بأنك تستطيع إغلاقها من داخل المتصفح.

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وكانت مايكروسوفت قدمت خاصية جديدة في تحديث 91 لتقديم نصائح حول إيدج، ولذلك إغلاق هذه الخاصية قد يمنع الإعلانات من الظهور.

ولا يوجد اختيار مباشر لإغلاق النصائح من إيدج، ولكن يمكنك إغلاقها من خلال الخواص التجريبية فيه.

وتستطيع الوصول إلى الخواص التجريبية عبر هذه الخطوات:

التوجه إلى شريط العنوان في متصفح إيدج.

كتابة العنوان التالي: Edge://flags

وعندما تنتقل إلى نافذة الخصائص التجريبية، قم بالبحث عن اختيار يدعى Show feature and workflow recommendations.

وبعد ذلك قم بتعطيل هذا الاختيار عبر القائمة المنسدلة الموجودة إلى جانبه، ثم أعد تشغيل المتصفح.

تعطيل النصائح من داخل ويندوز 10:

يمكنك أيضاً تعطيل النصائح التي تظهر من ويندوز 10، التي تنصح بإستخدام متصفح مايكروسوفت إيدج ومنتجات مايكروسوفت الأخرى.

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ومن غير المعروف إن كانت هذه الخطوة ستؤثر على الرسالة الجديدة أم لا، ولكن تساعدك هذه الخطوة على التخلص من المزيد من الإعلانات.

ويمكنك إتباع الخطوات التالية حتى تتخلص من الإعلانات في ويندوز 10:

البحث عن إعدادات التنبيهات من خلال مربع البحث، وذلك عبر كتابة Notification

وعندما تصل إلى نافذة الإعدادات قم بالضغط على التنبيهات والرسائل

ويمكنك البحث عن اختيار يدعى Get Tips, Trick, and suggestion as you use windows.

أغلق هذه الخاصية من خلال تحريك العلامة أسفلها.

وبذلك تكون أغلقت جميع إعلانات ويندوز و مايكروسوفت إيدج، ولكن قد تعتمد مايكروسوفت على طريقة أخرى لإظهار هذه الإعلانات.

وهذه هي الطرق الوحيدة لإلغاء إعلانات مايكروسوفت إيدج الجديدة، وعندما تظهر طريقة أفضل أو رسمية سوف نخبركم بها مباشرةً.





