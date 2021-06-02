كيفية تثبيت جوجل كاميرا على هواتف أندرويد

يمكنك تثبيت جوجل كاميرا على مجموعة مختارة من هواتف أندرويد، ولا تدعم جميع الهواتف هذا التطبيق.

وذلك لأن هذا التطبيق هو نسخة من التطبيق الموجود على هواتف جوجل بيكسل، ولذلك إن كان جهازك يستخدم معمارية مختلفة عن أجهزة جوجل بيكسل، فإنك لن تستطيع تثبيته أو تشغيله.

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وقد ظهر التطبيق برعاية منتديات XDA Developers، وهي المسؤولة عن تطوير التطبيق وتجهيز نسخ قابلة للتثبيت منه.

وتمتاز أجهزة جوجل بيكسل بالكاميرا القوية، وذلك بالرغم من المواصفات الفنية الضعيفة للكاميرا.

ولكن معالجة جوجل بيكسل للصور تجعلها أفضل صور يمكنك أن تراها على هواتف أندرويد، ويرى الكثيرون أنها تنافس هواتف آيفون في جودتها.

ويقدم تطبيق جوجل كاميرا ميزة Portrait جيدة للغاية، بالإضافة إلى ميزة HDR+ التي تغير من شكل الصورة تماماً.

وتوجد بضعة شروط حتى تتمكن من تثبيت جوجل كاميرا على هاتفك، وهي :

القدرة على استخدام خدمات جوجل:

حيث لن يعمل التطبيق مع هواتف هواوي أو هونر التي لا تدعم خدمات جوجل.

الوصول إلى مكتبة Camera2 API:

وهي مكتبة برمجية تطورها جوجل وتعمل على التحكم في الكاميرا بشكل أفضل.

ويمكنك معرفة إن كان هاتفك يدعمها أم لا من هنا .

وبشكل عام فإن جميع الهواتف التي تستخدم معالجات Snapdragon قادرة على تشغيل كاميرا جوجل، وذلك يجعل الكثير من الهواتف الصينية غير قادرة على تشغيلها.

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وتستطيع المحاولة مع تطبيق الكاميرا على الهواتف التي لا تدعم خدمات جوجل، ولكن تحتاج إلى تثبيت تطبيق MicroG أو Gcam Service Provider.

وهي تطبيقات تعمل على محاكاة خدمات جوجل على هاتفك، ولكنها لا تعمل في كل الأوقات.

تثبيت جوجل كاميرا :

ويجب أن تتأكد من دعم هاتفك لتقنية Camera2 APi قبل تثبيته، لذلك يمكنك البحث عن اسم هاتفك في هذه القائمة.

وبعد ذلك تستطيع البحث عن التطبيق المناسب لهاتفك عبر متجر جوجل، أو من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع XDA.

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ويمكنك تحميل النسخة الخاصة بهاتفك من التطبيق عبر القائمة الموجودة هنا.

وذلك عن طريق البحث عن إسم هاتفك في القائمة، وحتى تقوم بتحميل التطبيق إضغط على Download.

وهذا ينقلك إلى الصفحة التالية، ويمكنك هنا اختيار الاصدار الذي ترغب في تحميله، قم دائماً بتحميل الإصدار المستقر:

وفي المجمل فإن التطبيق ليس رسميًا، وهو مشروع مفتوح المصدر ولذلك توجد الكثير من النسخ الخاصة به عبر الانترنت.

ويمكنك الوصول إلى هذه النسخ عن طريق البحث قليلاً عبر جوجل أو متجر جوجل بلاي.





