طريقة ربط جوجل هوم مع نتفليكس وخدمات المحتوى

يعمل المساعد الذكي جوجل هوم على جعل منزلك أذكى، وبالتالي تستطيع التحكم فيه عبر الأوامر الصوتية فقط.

وهذا يعني أنك تستطيع تشغيل الإضاءة أو وحدات التبريد من خلال صوتك فقط، وذلك دون أن ترفع إصبعًا واحدًا.

وقد تطورت التقنيات التي يستخدمها جوجل هوم كثيرًا، وأصبحت تدعم مجموعة من الخدمات التي تحتاجها بشكل يومي، ومنها خدمات بث الفيديو والمحتوى مثل نتفليكس و ديزني بلس.

ورغم أنك تستطيع استخدام نتفليكس على تلفازك الذكي عبر التطبيق الخاص بها، إلا أن هذا التطبيق لا يستجيب للأوامر الصوتية.

وتحتاج إلى استخدام الأوامر الصوتية الخاصة بالتلفاز إن كان يدعمها، ولكن عبر إضافة خدمة نتفليكس إلى جوجل هوم فإنك تستطيع استخدام الأوامر الصوتية.

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ولا يعمل مساعد جوجل هوم فقط مع خدمة نتفليكس، بل مع أغلب خدمات بث الفيديو والموسيقى المختلفة.

إضافة نتفليكس:

يمكنك التحكم عبر جوجل هوم في جهاز Chromecast إن كنت تمتلك واحدًا، أو التحكم في تلفازك إن كان يدعم جوجل هوم.

وتستطيع أيضاً ربط السماعات الخارجية وأجهزة الإضاءة الذكية حتى تتغير عند تشغيل نتفليكس.

ويعني هذا إظلام الغرفة أو تهدئة الإضاءة تلقائيًا.

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وحتى تتمكن من إضافة نتفليكس إلى جوجل هوم إتبع الخطوات التالية:

التوجه إلى تطبيق جوجل هوم على هاتفك، وتجد التطبيق في القائمة الرئيسية تحت إسم Home فقط.

وبعد ذلك الضغط على علامة الترس للدخول إلى الإعدادات، وتستطيع من هنا ربط جميع الخدمات بتطبيق جوجل هوم مثل خدمات الموسيقى وغيرها.

ثم اختيار إعدادات الفيديو، وبعد ذلك اختيار نتفليكس من قائمة الإعدادات.

وسوف ينقلك التطبيق إلى صفحة تسجيل الدخول في نتفلكيس، ولذلك قم بإدخال بيانات تسجيل الدخول بك، ثم اختيار المستخدم.

والآن يمكنك استخدام المساعد الذكي مع نتفليكس وتشغيلها عبر الأوامر الصوتية، وتستطيع أيضاً التحكم في التطبيق من خلال الأوامر الصوتية.

ومثال على ذلك: تشغيل المحتوى وإيقافه أو تغيير لغة الترجمة والصوت، وتقييم المحتوى أيضاً.

كيف يمكنك استخدام جوجل هوم؟

يمكنك تشغيله عبر أكثر من طريقة وجهاز مختلف، ويعتبر كروم كاست Chromecast أقل الأجهزة التي تدعمه تكلفة.

وتستطيع استخدام كروم كاست كجهاز منفصل أو كخاصية مدعمة من تلفازك الذكي، وذلك لأن بعض مصنعي التلفاز الذكي يضعون كروم كاست داخل أجهزتهم.

ويستقبل كروم كاست الأوامر الصوتية بشكل جيد، سواءً كان جهازًا منفصلًا أو جزء من التلفاز، ويمكنك شراء جهاز Tv Box يدعم كروم كاست أيضًا.

ولكن لتحصل على أقصى استفادة من Google Home يجب عليك أن تقتني Google Home Pod مع أنظمة التحكم في المنزل الذكية.

وهي تساعدك كثيرًا على التحكم في كل شيء في منزلك مثل الإضاءة ودرجات الحرارة بأقل مجهود.

وقد انتشرت أجهزة المنزل الذكي حديثًا، وأصبح لها استخدامات كثيرة ومفيدة.

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