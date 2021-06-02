طريقة تسريع ويندوز 10 عن طريق تغير مكونات الحاسب

يعرف الجميع بأن تغير مكونات الحاسب إلى قطع أحدث يساعد في تسريع ويندوز 10، ولكن ما لا يعرفه الجميع بأنك لست في حاجة لتغيير جميع مكونات حاسبك.

وتستطيع تسريع ويندوز 10 عن طريق تغيير ثلاثة قطع فقط، والحصول على أعلى توافق بينهم.

وهذا يعني أن القطع القوية لا يشترط أن تعمل معًا بكفاءة، ولكنك تحصل على أداء أقوى من قطع متوسطة متوافقة مع بعضها البعض.

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كما أن المحافظة على ملفات النظام سليمة وبدون عبث يساعد في تسريع ويندوز 10، وهذا يعني فحص النظام بشكل دوري وربما إعادة تثبيته.

ولذا إن كنت ترغب في تسريع ويندوز 10، فإنك يجب أن تغير هذه القطع:

أقراص التخزين:

يعتقد الجميع بأن أقراص التخزين يجب أن تكون بأكبر مساحة ممكنة، وهذا صحيح في بعض المواقف.

ولكن إن كنت ترغب في حاسب سريع، فإنك يجب أن تهتم بسرعة أقراص التخزين بدلًا من مساحتها.

وقبل أن نتحدث عن سرعة أقراص تخزين، يجب أن نفرق بين أنواعها:

القرص الصلب Hard Disk:

وهو الشكل التقليدي لمساحات التخزين، ويتكون من قرص ميكانيكي تدور حوله إبرة لقرائة وكتابة البيانات.

ويشبه آلات تشغيل الموسيقى القديمة، أو قارئات أقراص بلوراي مثلًا.

ويعتبر قرص الحالة الميكانيكية أكبر أنواع الأقراص مساحةً وأقلها في السعر، ولكنه يعتبر الأبطأ مقارنةً بباقي الأنواع.

قرص الحالة الصلبة SSD:

وهو أحد الأشكال الحديثة لأقراص التخزين، ويتكون من مجموعة من الشرائح الإلكترونية المتصلة ببعضها.

ويتم تخزين البيانات على هذه الشرائح، وهو يشبه مجموعة من بطاقات الذاكرة متصلة ببعضها البعض على شريحة إلكترونية كبيرة.

ويعتبر قرص الحالة الصلبة Solid State Drive أسرع من الأقراص الصلبة، وهو يأتي بمساحات أقل من الأقراص الصلبة بأسعار أعلى.

أقراص NVME:

وتمثل أقراص NVME أحدث وأسرع حلول التخزين، وتم إطلاقها للمرة الأولى عام 2013، ولكنها تطورت كثيراً من وقتها.

وتعتمد أقراص NVME على طريقة تخزين مشابهة لأقراص SSD، ولكن بدلاً من توصيلها عبر منفذ Sata في، فإنها تتصل عبر منفذ PCI Express.

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ويستخدم منفذ PCIe في نقل البيانات بسرعة من البطاقات الرسومية الخارجية، ولذا فهو يقرأ ويكتب البيانات إلى هذا القرص بشكل أسرع من غيره.

وقد تطورت طريقة تركيب هذه الأقراص، وأصبح من الممكن توصيلها عن طريق منفذ M.2 وهو منفذ جديد وسريع أيضًا.

ولكن تأتي أقراص NVME بسعر مرتفع للغاية، وهي تكلف أكثر من أقراص Sata التي تستخدم منفذ M.2 أيضاً.

ويمكنك الجمع بين أكثر من قرص تخزين معًا، وهذا لأن كل نوع له استخدام مختلف عن الآخر.

ولذلك ننصح باستخدام أقراص NVME أو SSD لتخزين ملفات النظام، وهذا يساعد على تسريع ويندوز 10 من ناحية فتح الملفات والعمليات اليومية.

أما لتخزين الملفات الكبيرة والاحتفاظ بنسخ منها، فمن الأفضل استخدام الأقراص الصلبة الميكانيكية لأنها توفر مساحة تخزين أكبر.

ويجب أن تتأكد من دعم المعالج الخاص بك لهذا النوع من أقراص التخزين.

الذاكرة العشوائية RAM:

وعلى عكس ما تحاول الشركات إخبارك به، فإن الذواكر العشوائية المضيئة لا تجعل حاسبك أسرع.

ولكن من المهم أن تحصل على ذواكر عشوائية من نفس المصنع، وذلك لزيادة التوافق بينها.

وعندما يتعلق الأمر بالذواكر العشوائية فإن العدد له أولوية، ويعني هذا أن قطعتين ذاكرة بمساحة 16 جيجابايت أفضل من قطعة واحدة بمساحة 16 جيجابايت.

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ولا يحتاج الجميع لحجم ذاكرة أكبر من 32 جيجابايت، إلا إن كان عملك يتطلب الحجم الأكبر.

ويجب أيضاً أن تحصل على ذواكر عشوائية بسرعة تردد أعلى، ولكن لا تتجه للذواكر ذات السرعات الخارقة لأن تأثيرها ليس كبيرًا.

وعليك أن تتأكد من دعم معالج الحاسب لترددات الذواكر قبل ترقيتها والحصول على مساحة أكبر أو سرعات أعلى.

اللوحة الأم والمعالج:

وتعتبر هذه القطع آخر ما يجب عليك ترقيته، وهذا لأن المعالج المتوسط قادر على تقديم أداء قوي مع القطع المناسبة.

وكلما زادت قوة المعالج، فإن سرعة الحاسب تزداد وقدرته على التعامل مع المهمات اليومية تزداد أيضاً.

ولكن هناك نقطة تصبح القوة بعدها غير مؤثرة، وذلك بشكل خاص إن كان استخدامك للحاسب لا يتطلب عدد كبير من الأنوية أو تردد أعلى.

ويجب أيضاً أن تعمل على تبريد المعالج المركزي بشكل إحترافي، وذلك لتحصل على أفضل أداء منه.

وتساعدك اللوحة الأم من الشركات المرموقة على الاستفادة بكامل قدرة المعالج والذواكر وأقراص التخزين.

ولكنك لست في حاجة لأقوى لوحة أم طالما لن تقوم بكسر سرعة المعالج، وبدلًا من ذلك يجب أن تركز على قابلية اللوحة الأم لاستقبال القطع والاستفادة منها.

وختاماً يجب أن تفكر فيما تحتاجه لإستخدامك قبل التفكير في ترقية قطع الحاسب.

ولذلك إن كان كل ما ترغب فيه هو تسريع ويندوز 10، فإن بعض الترقيات الصغيرة كفيلة بهذه المهمة.





