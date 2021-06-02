توثيق حساب يوتيوب والحصول على العلامة

يمكنك توثيق الحساب الخاص بقناتك على يوتيوب، وهذا التوثيق لا يمتد لجميع القنوات الي تمتلكها، بل هو خاص بكل قناة على حدة.

ويعتبر توثيق القناة على يوتيوب أحد أهم الخطوات التي يجب على أي صانع محتوى الاهتمام بها، وهذا لأن التوثيق يحمي محتواك من السرقة وإعادة النشر.

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وعلى عكس جميع منصات التواصل الاجتماعي، فإنك قد تفقد علامة التوثيق على يوتيوب بعد الحصول عليها.

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ولذلك تعتبر علامة توثيق الحساب على يوتيوب دليل على جودة المحتوى الخاص بك واهتمام المشاهدين به.

كيف تظهر علامة التوثيق؟

عندما تنتهي من توثيق الحساب على يوتيوب، فإنك تحصل على علامة تظهر بجوار إسم القناة، وهي تختلف بحسب نوع القناة.

ولذلك إن كنت صانع محتوى موسيقي أو فنان فإن العلامة إلى جوار إسمك تكون علامة موسيقية.

أما إن كنت قناةً إخبارية فإن العلامة تصبح دائرية مثل باقي منصات التواصل الاجتماعي.

وتثبت هذه العلامة للجميع بأن القناة رسمية، وأن الشركة أو صانع المحتوى الحقيقي هو المسؤول عنها، وهذا يعني أنك مسؤول عن كل المحتوى الذي ينتشر عبرها.

ولا تمتلك القنوات الموثقة عبر يوتيوب أي مميزات إضافية، ولكن يسمح لك التوثيق بحماية محتواك من السرقة ويضمن تأمين أفضل لحسابك.

وقد أعلن يوتيوب سابقًا أنه ينوي تغيير علامة التوثيق، ولكن لم يتم تغييرها حتى الآن.

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كيف يمكنك توثيق الحساب على يوتيوب ؟

ولا يضع يوتيوب الكثير من الشروط لتتمكن من توثيق الحساب، ولكنها تغيرت في أكتوبر 2019.

وأصبحت الشروط الجديد كالتالي:

تجاوز عدد المشتركين حد 100 ألف مشترك

تمثيل القناة لصانع المحتوى الحقيقي أو العلامة التجارية المسؤولة عنها

ظهور القناة بشكل عام ونشط وإعطاء جميع المعلومات عنها.

ولا توجد طريقة رسمية للتأكد من صحة القناة، وعلى الأغلب يوجد فريق من يوتيوب لمراجعة المحتوى والتأكد من هوية صاحبه.

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ولا يعني وصولك إلى 100 ألف مشترك حصولك على علامة التوثيق بالضرورة، وهذا لأن عدد المشتركين شرط حتى تتم مراجعة قناتك فقط.

ولذلك لن تحصل على علامة توثيق الحساب في يوتيوب إن كان المحتوى مسروق أو تعرضت القناة لمشاكل في حقوق الملكية سابقًا.

وحتى تتمكن من توثيق الحساب على يوتيوب يمكنك إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى صفحة الدعم الخاصة على يوتيوب عبر هذا الرابط، ثم البحث عن قسم طلب توثيق الحساب.

ولكن لن يظهر لك رابط التقديم إن لم تستوفي قناتك الشروط المطلوبة، ولذا فرابط Apply Now يظهر فقط لمستوفي الشروط.

وبعد ذلك يطلب منك يوتيوب ملء استمارة البيانات الخاصة بقناتك كما ترى في الأسفل:

ويمكنك الوصول إلى رمز Channel ID عبر إعدادات القناة في يوتيوب، وذلك عن طريق التوجه إلى Advanced Setting في قسم الإعدادات.

وعندما تنتهي من تقديم طلب توثيق الحساب فإنك تحصل على رسالة بريد إلكتروني لتأكيد الطلب.

وتستغرق مراجعة الطلب بضعة أسابيع على يوتيوب، وذلك لأن الفريق يقوم بمراجعة جميع القنوات والحسابات بشكل يدوي.

وعندما يتم توثيق حسابك فإنك تحصل على رسالة بريد إلكتروني تخبرك بذلك.

وسوف تخسر علامة التوثيق إذا قمت بتغيير إسم القناة الخاص بك، ولكن تستطيع تقديم طلب مجددًا من أجل الحصول على العلامة بالإسم الجديد.

كما يزيل يوتيوب علامة التوثيق من أي قناة تنتهك معايير المجتمع وتخالف قواعد يوتيوب، ولذا يجب ألا تكسر قواعد يوتيوب حتى لا تخسر توثيق قناتك.





