توثيق حساب سناب شات والحصول على الشارة

يستخدم سناب شات مثل جميع وسائل التواصل الاجتماعي شارة ذهبية في عملية توثيق الحساب، وتعني هذه الشارة أن الحساب موثق من قبل الفريق بشكل يدوي.

ويعتمد سناب شات على عملية يدوية في اعتماد الحساب، وهذا يعني أن فريق سناب شات يراجع حسابك ليتأكد من انطباق الشروط عليك.

إقرأ أيضاً:

وتعني الشارة الذهبية في سناب شات أن الحساب الذي يحملها حساب أصلي وليس مقلدًا أو سارقًا.

ولذلك تفيد هذه الشارة المشاهير والشركات في تأكيد هويتهم والحصول على المزيد من التفاعل.

وينظر الكثيرين إلى شارة التوثيق على أنها علامة شرف، وهذا يحدث مع جميع منصات التواصل الاجتماعي.

إقرأ أيضاً:

ويختلف سناب شات عن باقي منصات التواصل التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في التوثيق، حيث تحصل على الشارة في تلك المنصات فور أن تنطبق عليك الشروط.

وحتى تحصل على شارة توثيق الحساب في سناب شات يجب أن تنطبق عليك الشروط التالية:

تمتلك أكثر من 50 ألف مشاهدة على قصصك عبر سناب شات.

عدد كبير من المتابعين عبر المنصة

إنشاء تأثيرات سناب شات وذلك عبر Snapchat lens studio

نجاح الشركة أو العلامة التجارية الخاصة بك.

ويركز جميع المستخدمين على الجزء الأول من هذه الشروط أو الخطوات، ولكن استخدام تأثيرات سناب شات وإنشاءها يساعدك أيضاً.

ويجب عليك أن تلتزم بقوانين وقواعد شركة سناب شات لاستخدام المنصة وانشاء الفيديو عليها، ولذا إن تسببت في مشاكل سابقًا أو تم حظر حسابك يصبح التوثيق صعباً.

التواصل مع المستخدم الذي حقق شروط النجاح من قبل فريق سناب شات، ولكن بسبب كثرة الحسابات فإن هذه العملية قد تتأخر.

إقرأ أيضاً:

ولذا إن تأخر توثيق حسابك يمكنك التواصل مع فريق العمل عبر هذه الصفحة، ولكن بالطبع يجب أن تحقق الشروط أولًا.

ولأن عميق توثيق الحساب تتم بشكل يدوي، فإن الحسابات المسروقة أو المزورة لن يتم توثيقها عبر المنصة.

نصائح تساعدك على توثيق حساب سناب شات:

وتختلف هذه النصائح عن شروط توثيق حساب سناب، وهذا لأنها ليست رسمية بل خلاصة لتجارب المستخدمين والمؤثرين.

التفاعل مع الجمهور:

وكلما زاد تفاعلك مع الجمهور، زادت فرصتك في الحصول على شارة التوثيق.

صناعة محتوى جيد ومقبول:

يمكنك الحصول على المزيد من التفاعل والمزيد من المتابعين عبر تقديم المحتوى الجيد والقوي، وهذا أهم عامل في حصولك على الشارة

المحافظة على قوانين وشروط سناب شات:

ويجب عليك كأحد المؤثرين المعتمدين من سناب شات المحافظة على قوانين الشركة وقواعدها.

لا تحاول شراء شارة التوثيق: وقد تجد بعض الأطراف تتدعي أنها قادرة على بيعك شارة التوثيق، ولا يجب أن تنساق ورائهم.

وذلك لأن عملية توثيق الحساب هي عملية مجانية تماماً ويستحقها جميع المستخدمين فور أن يحققوا الشروط المطلوبة.





