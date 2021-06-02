إكس بوكس ليس لديها صفقة حصرية بشأن تقنيات Dolby

نشرت شركة مايكروسوفت تدوينة محذوفة الآن عبر Xbox Wire France تقول: إن Dolby Vision و Dolby Atmos هما ميزات حصرية لمنصة إكس بوكس Xbox لمدة عامين.

ومع ذلك، قالت مايكروسوفت: إن التدوينة تحتوي على معلومات غير دقيقة، وإنه لا توجد صفقة حصرية.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن التدوينة جرى نشرها عن طريق الخطأ من قبل فريق إكس بوكس المحلي.

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وتضمنت التدوينة معلومات غير دقيقة فيما يتعلق بحصرية Dolby Atmos و Dolby Vision عبر Xbox Series S و Xbox Series X.

وقال: لا توجد اتفاقية حصرية لأي من التقنيتين عبر إكس بوكس. ونحن فخورون بشراكتنا مع Dolby لتقديم Dolby Atmos و Dolby Vision للاعبين عبر إكس بوكس.

وأضاف: سيكون لدينا المزيد لمشاركته حول التوفر العام لـ Dolby Vision عبر Xbox Series S و Xbox Series X قريبًا.

وتمت صياغة بيان مايكروسوفت بطريقة تقترح، دون تأكيد، أن المنصات المنافسة، مثل: PS5 و Nintendo Switch، يمكن أن تحصل على الصوت المحيطي المتقدم وتقنية HDR في المستقبل.

ومن الناحية الفنية، تدعم PS5 تقنية Dolby Atmos، ولكن فقط لأفلام Blu-ray.

وتقدم نينتندو تقليديًا دعمًا محدودًا للصوت المحيطي أو إخراج العرض المتقدم. ولكن من المتوقع أن تصدر الشركة منصة Switch Pro التي تمت ترقيتها في أقرب وقت في شهر سبتمبر، حيث قد تكون تقنية Dolby مناسبة.

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منصات إكس بوكس تدعم ميزات Dolby:

تدعم Xbox Series S و Xbox Series X تقنية Dolby Atmos. ويمكن أن يتم طرح دعم Dolby Vision على نطاق واسع قريبًا.

وبدأت مايكروسوفت اختبار Dolby Vision عبر Xbox Series S و Xbox Series X مع المختبرين في مجموعة Xbox Insider في منتصف شهر مايو.

وقدمت مايكروسوفت أيضًا Dolby Vision عبر منصات Xbox One S و One X، ولكنها لم تُستخدم للألعاب.

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وأعلنت Dolby منذ شهر سبتمبر 2020 أن Xbox Series S و Xbox Series X ستكونان أول منصات تدعم كلاهما أثناء اللعب.

وكررت Dolby أن Dolby Atmos و Dolby Vision ليستا تقنيات حصرية لمنصة محددة.

وقالت الشركة في بيان: Dolby Vision و Dolby Atmos ليستا ميزات حصرية لمنصة ألعاب بعينها. ونتطلع إلى العمل مع مايكروسوفت وجميع شركائنا لجعل Dolby Vision و Dolby Atmos متاحتين على نطاق واسع للاعبين.

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