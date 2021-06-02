أفضل 4 بدائل Google Photos لعام 2021

كانت Google Photos تقدم مساحة غير محدودة لمشتركيها، وهذا ما كان يميزها لذا قرر الكثيرون استخدامها.

ولكن قررت جوجل أن تلغي مساحة التخزين غير المحدودة للخدمة بدايةً من 1 يونيو 2021، ولهذا فإن الجميع يبحث عن بدائل جيدة للخدمة.

وتوفر لك الخدمة الآن مساحة 15 جيجابايت لتخزين الصور عليها، وهي مساحة قليلة مقارنةً بجودة الصور وأحجامها التي تتزايد يومًا بعد يوم.

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ويمكنك زيادة مساحة تخزين Google Photos، وذلك عبر الاشتراك المدفوع فيها حيث تبدأ المساحات المدفوعة من 100 جيجابايت بسعر 2 دولار في الشهر.

ولذلك إليكم أفضل بدائل Google Photos لتخزين الصور.

يصف الكثيرين هذه الخدمة بأنها أفضل خدمة تخزين سحابي، وهذا لأنها تقدم عروض مختلفة على الخدمات المدفوعة.

ويعيب هذه الخدمة كون المساحة المجانية صغيرة بعض الشيء، فهي توفر لك 5 جيجابايت مجاناً.

ولكن من ناحية الخدمة المدفوعة فإنها توفر مساحات كبيرة بأسعار منخفضة، ويمكنك الحصول على مساحة 5 تيرابايت بسعر 4 دولار بالشهر.

وتستطيع استخدامها عبر جميع أجهزتك، وتخزين الصور عليها مباشرةً دون العودة لتطبيق الخدمة.

وتضم خدمة iDrive خاصية التعرف على الأوجه، وهذا يسمح لها بترتيب الصور بحسب من يظهر فيها.

وتمتاز هذه الخدمة بتقديمها لاشتراك مدى الحياة، وهذا يعني أنك تدفع ثمن الاشتراك مرة واحدة فقط.

هي توفر اختيارين فقط من ناحية المساحة: إما مساحة 500 جيجابايت أو مساحة 2 تيرابايت، ولا توجد مساحات في المنتصف.

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وتعمل الخدمة على تأمين مساحة التخزين باستخدام معامل تأمين 256 بت، ويستخدم pCloud مجموعة من الشركات الكبيرة مثل تويتر وكوكاكولا.

وتقدم لك pCloud مجموعة من التطبيقات المجانية لإدارة ملفاتك وإستعادة الملفات المحذوفة من عليها، ويمكنك حفظ الملفات عليها عن بعد من خلال تطبيقاتها.

وتعرف خدمة Creative Cloud بأنها الاشتراك الشهري الذي يسمح لك باستخدام تطبيقات Adobe الرائدة لتعديل الصور.

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ولكن توفر خدمة Creative Cloud أيضاً مساحة تخزين سحابي لحفظ الصور والملفات المختلفة، وهذا ما يجعلها بديل Google Photos للمصورين.

وتسمح لك الخدمة بإستخدام جميع التطبيقات على الحاسب وآيباد، بالإضافة إلى مساحة تخزين تصل إلى 20 جيجابايت.

وتأتي هذه الخدمة من شركة Nord التي توفر أحد أفضل تطبيقات VPN، ولذلك فهي تتمتع بحماية قوية لملفاتك.

وتستطيع استعادة الملفات المفقودة من على الخدمة بفضل خاصية النسخ الاحتياطي التلقائي، ويمكنك استخدام Nord Locker بشكل مجاني أو الاشتراك في الباقات المدفوعة.

ولذلك فهي أفضل بديل لخدمة Google Photos لمن يهتم بالخصوصية وحماية الملفات الخاصة به.

وتجمع هذه الخدمة جميع خدمات آبل السحابية في إشتراك واحد، حيث تحصل على مساحة تخزينية إضافية على iCloud.

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وذلك بالإضافة إلى إشتراك مجاني في خدمة Apple TV+ و Apple Music و Apple Arcade.

وعند الاشتراك في خطة الأسرة من Apple One فإنك تحصل على مساحة 200 جيجابايت للتخزين الحسابي على جميع حساباتك.

وتعتبر هذه الخدمة أفضل خدمة تخزين سحابي لمستخدمي أجهزة آيفون، وذلك لأنهم لن يحتاجوا لضبط الخدمة على هواتفهم.





