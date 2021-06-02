أفضل المواقع العالمية لمتابعة أخبار التكنولوجيا

يمتلئ الإنترنت بالمواقع التي تنقل أخبار التكنولوجيا، ولكن بعضها لا ينقل الأخبار بحيادية أو جودة، وهذا يجعل الوصول إلى الأخبار الصحيحة أمرًا صعبًا.

وقد أصبحت التكنولوجيا جزءً هامًا من حياتنا، وذلك لأن الجميع يستخدمون هواتفهم طيلة اليوم، وعندما يتوجهون للعمل فإنهم يجلسون أمام أجهزة الحاسب.

وإذا قرروا تسلية أنفسهم، فإنهم يتجهون إلى منصات الألعاب المنزلية مثل إكس بوكس وبلاي ستيشن.

ولذلك إليكم مجموعة من أهم مواقع أخبار التكنولوجيا لمتابعتها:

ويعتبر أحد أقدم المواقع التي تهتم بأخبار نظام أندرويد وكل ما يتعلق به، وهو يقدم مراجعات للتطبيقات والهواتف على حد سواء.

وقد ظهر لأول مرة في عام 2007، وقد حصل على الكثير من الجوائز في مجال التكنولوجيا وأخبارها.

ويتابع الموقع أكثر من 50 مليون مستخدم عالميًا، ولذلك فهو من أهم المواقع المتعلقة بنظام أندرويد.

ويتكون فريق العمل من 40 شخصًا تختلف مهماتهم، ويضم الموقع قناة يوتيوب مشهورة وبها أكثر من 3 مليون مشترك.

وقد صنع GSMarena مكانًا مميزًا له في عالم أخبار التكنولوجيا، وهذا لأنه أول موقع يجمع مواصفات الهواتف ويقدمها في جداول سهلة.

إقرأ أيضاً :

ويمتلك أيضاً طريقةً مميزة في مراجعة الهواتف، حيث يختبرها بشكل مفصل.

ويقدم مراجعات مكتوبة بالإضافة إلى مراجعات فيديو عبر قناته على اليوتيوب.

وقد ظهر الموقع لأول مرة في عام 2000.

وإذا كنت من محبي شركة ابل ومنتجاتها، فإن 9to5mac هو صديقك الوفي.

وهذا لأنه يقدم الكثير من المعلومات والأخبار عن أجهزة آبل المتنوعة.

ويأتي ضمن مجموعة تحمل نفس الإسم: وهي 9to5Google المختص بنظام أندرويد و 9to5toys المختص بالعتاد وصفقاته.

إقرأ أيضاً:

وقد ظهر لأول مرة في عام 2007، وكان مؤسسه أحد مهندسي التقنية في شركة آبل، وبعد ذلك عمل في مجلة Computerworld المشهورة.

ويهتم 9to5mac بجميع الأخبار المتعلقة بنظام آبل ومنتجاتها، وهو يقدم مراجعات للهواتف والأجهزة على حد سواء.

وتأسس Engadget في عام 2004، ومنذ ذلك الوقت استمر في نقل أخبار التكنولوجيا بشكل حصري ومميز.

وتم الاستحواذ عليه من قبل شركة Verizon Media في عام 2019 , وبالتالي انضم لمجموعتها من.

وقد حصل على الكثير من الجوائز، ووضعته مجلة Time ضمن أهم 100 موقع في العالم.

ويهتم Engadget بكل ما يتعلق بالتكنولوجيا من هواتف وأجهزة حاسب و منصات ألعاب.

مهتم بالألعاب الإلكترونية وتحديداً على أجهزة الحاسب الشخصي.

ويقدم الكثير من المراجعات والأخبار ومقارنات الأداء للألعاب، .

وهو أحد المواقع البريطانية المهتم بعالم الألعاب، وقد تأسس في عام 1999، وهو مملوك حاليًا لشبكة Gamer Network.

ويعتبر Eurogamer أحد أهمها في مجال صحافة الألعاب، وذلك لأنه يمتلك مجموعة كبير من أفضل الكتاب الموجودين حالياً.

ويقدم Eurogamer أخبار الألعاب بالإضافة إلى مراجعتها ونصائح لتشغيلها بشكل أفضل.





