أفضل تطبيقات ماك لزيادة الإنتاجية

يمتاز نظام ماك بكونه نظامًا اعتماديًا ويركز على الأعمال بشكل كبير، وهذا ما يجعل غالبية ملّاكه من رجال الأعمال و من يحتاجون لحاسب لا يعطل لأعمالهم. وقد تطورت تطبيقات ماك في السنوات الماضية كثيرًا، ولكن لازال يفتقد بعض المميزات الأساسية الموجودة في أنظمة ويندوز المختلفة.

إقرأ أيضاً:

ويعمل مطورو تطبيقات ماك على نقل مميزات ويندوز إلى ماك، وذلك عن طريق مجموعة من التطبيقات المختلفة التي تزيد من كفاءة العمل عبر نظام ماك.

ولذا إليكم مجموعة من أهم تطبيقات ماك التي تزيد من كفاءة عملك:

تطبيق Swish:

ويفتقد مستخدمو نظام ماك خاصية توزيع النوافذ في الشاشة الواحدة، أو ما يعرف بإسم Snap To Resize.

وتعني هذه الخاصية تغيير حجم نافذة التطبيق بضغطة زر لتتسع الشاشة لأكثر من نافذة واحدة، وهي أحد مميزات نظام ويندوز العملية.

ولكن يعمل مطورو تطبيقات ماك على تقديم هذه الخاصية إلى النظام، وتطبيق Swish هو أحد أفضل التطبيقات التي تقدمها.

ويستخدم Swish لوحة التتبع Trackpad الخاصة بالحاسب المحمول ليغير حجم النوافذ بحركة واحدة منها.

ولذلك يمكنك فتح أكثر من نافذة وتغيير حجمها لتتسع الشاشة لهم جميعًا.

تطبيق Slidepad:

ويعمل هذا التطبيق على إخفاء نافذة صغيرة في جانب الشاشة الذي تختاره، تستطيع فتح هذه النافذة عبر توجيه الفأرة إليها.

ويمكنك جعل أي تطبيق يفتح في هذه النافذة، ولهذا فإن هذا التطبيق مفيد لمن يحتاج لفتح أكثر من تطبيق معًا.

وتستطيع كمثال فتح نافذة الملاحظات إلى جانب الشاشة، وعندما ترغب في نقل ملاحظة أو تسجيلها، فإنك توجه الفأرة إلى الجهة التي اخترتها لتجد تطبيق الملاحظات أمامك.

ويعلم جميع مستخدمي نظام ماك أن قائمة الزر الأيمن للفأرة في ماك تفتقد الكثير من الخصائص الهامة.

إقرأ أيضاً:

ولهذا يمكنك تثبيت هذا التطبيق الذي يضيف مجموعة من التطبيقات إلى قائمة Context، لذلك يمكنك تغيير التطبيقات الافتراضية لفتح الملفات من خلاله.

ويتعرف التطبيق على تنسيق الملف الذي ترغب في فتحه ليعرض لك التطبيقات التي تم تثبيتها في نظام ماك وتعمل معه.

وإذا كنت تحتاج لنقل نصوص من الصور بشكل مستمر، فإن هذا التطبيق يوفر عليك الوقت عن طريق نسخ النص مباشرةً.

إقرأ أيضاً:

وهذا يعني أنك تستطيع استخراج النص من الصور عن طريق تحديد النص الذي ترغب فيه، ولكن يعمل التطبيق أيضاً مع كل ما يعرض على الشاشة مثل الفيديو و الصفحات المختلفة بالإضافة إلى ملفات PDF أيضاً.

ويعمل هذا التطبيق على الاحتفاظ بكل النصوص التي تقوم بنسخها، وذلك حتى تتمكن من الوصول إليها لاحقًا عبر نظام ماك.

إقرأ أيضاً:

ويفيد هذا التطبيق من يعمل في ملئ البيانات والنماذج، وهذا لأنك تستطيع الوصول لكل ما قمت بنسخه بأي ترتيب ترغب فيه.

ويستاء الكثير من مستخدمي نظام ماك بسبب كثرة الأيقونات إلى جوار الساعة في الشريط العلوي.

ولذلك يعمل هذا التطبيق على إخفاء هذه الأيقونات حتى تحتاجها، شخصيًا لا أرى فائدة كبيرة للتطبيق ولكن بعض المستخدمين يرون بأنه أهم تطبيق لنظام ماك.





