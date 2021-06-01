معيار الإنترنت الأسرع من جوجل أصبح معيارًا فعليًا

أصبحت واحدة من جهود شركة جوجل العديدة لتسريع الإنترنت متاحة الآن للجميع. وذلك بعد أن حصلت إحدى أسس الإنترنت على ترقية.

ويعمل بروتوكول Quic، وهو بروتوكول لنقل البيانات بين أجهزة الحاسب، على تحسين السرعة والأمان عبر شبكة الإنترنت.

ويمكن أن يحل محل بروتوكول التحكم في الإرسال، أو TCP، وهو معيار يعود تاريخه إلى عام 1974.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام فريق عمل هندسة الإنترنت IETF، الذي يضع العديد من المعايير للشبكة العالمية، بنشر Quic كمعيار.

وكانت متصفحات الويب والخدمات عبر الإنترنت تختبر التكنولوجيا لسنوات، لكن تصريح IETF هو علامة على أن المعيار ناضج بما يكفي لاحتضانه بالكامل.

ومن الصعب للغاية تحسين الإنترنت على المستوى الأساسي لنقل البيانات. وتم تصميم عدد لا يحصى من الأجهزة والبرامج والخدمات لاستخدام البنية التحتية السابقة، التي استمرت لعقود.

وكان Quic قيد التطوير العام لما يقرب من ثماني سنوات منذ أن أعلنت جوجل للمرة الأولى عن Quic في عام 2013 كإضافة تجريبية لمتصفح جوجل كروم.

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ولكن ترقيات أسس الإنترنت أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاتصالات العالمية والعمود الفقري للتجارة في حالة ازدهار.

ولهذا السبب يبذل المهندسون الكثير من الجهد بشأن التحولات العملاقة، مثل: Quic و HTTPS و IPv6.

Quic من جوجل:

في ورقة بحثية عام 2017 حول Quic، قالت جوجل: إن نسختها الداخلية من التكنولوجيا قلصت انتظار نتائج بحث الويب بنسبة 8 في المئة عبر الحواسيب و 4 في المئة عبر الهواتف.

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وانخفض الوقت الذي يضيعه الأشخاص في انتظار الفيديو حتى يتم تشغيله عبر يوتيوب بنسبة 18 في المئة لمستخدمي الحواسيب و 15 في المئة لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

ترقية TCP:

يتحكم بروتوكول التحكم في الإرسال في كيفية إرسال البيانات من جهاز حاسب إلى آخر عبر شبكة الإنترنت.

ويعمل TCP و Quic جنبًا إلى جنب مع معيار أساسي آخر، IP، وهو اختصار لبروتوكول الإنترنت.

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ويتحكم بروتوكول TCP في كيفية تقسيم البيانات إلى حزم تتم معالجتها بشكل فردي، وإرسالها عبر البنية التحتية للتوجيه الخاصة بالإنترنت ومن ثم إعادة تجميعها في الطرف الآخر من الاتصال.

وتتمثل مهمة TCP في جعل شبكة الإنترنت مرنة بما يكفي لمقاومة الهجمات النووية.

ومن بين أمور أخرى، يعالج TCP كيفية إنشاء الاتصالات وكيفية استرداد حزم البيانات المفقودة أثناء الإرسال.

وتم تصميم Quic للقيام بالمهام نفسها، ولكن بشكل أفضل.

ويشترك في اختيار معيار إنترنت آخر، يسمى UDP (بروتوكول مخطط بيانات المستخدم)، وهو أسرع من TCP. ولكنه يفتقر إلى آلية TCP لاستعادة الحزم المفقودة.

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ولدى Quic آلية استرداد منفصلة خاصة به تكون أسرع من TCP.

ويعد Quic أيضًا أسرع في إعداد الاتصالات المشفرة، وهو اعتبار مهم لأن Quic هو أساس لمعيار HTTP الذي يستخدمه متصفحك لجلب صفحات الويب.

وعلى النطاق الكامل لشبكة الإنترنت، تؤدي التأخيرات القليلة إلى زيادة المشكلة الكبيرة.

ويجب أن يتعامل Quic مع تغييرات الشبكة بشكل أكثر مرونة، مثل عندما تغادر الشبكة اللاسلكية المنزلية وتبدأ باستخدام الشبكة الخلوية لهاتفك.

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