سيارات تيسلا تتضمن وحدات معالجة رسومات RDNA 2

عندما أعلنت شركة تيسلا عن Model S و Model X المحدثتين في شهر يناير، فإنها أوضحت أن أنظمة المعلومات والترفيه الجديدة توفر ما يصل إلى 10 تيرافلوب من قدرة الحوسبة.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا: إنك قادر على سبيل المثال لعب The Witcher 3 و Cyberpunk 2077 عبر منصة ألعاب بقدرة 10 تيرافلوب موجودة في Model S و Model X.

واكتسبت AMD زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة مع المبيعات الكبيرة للرقاقات الجديدة لأجهزة الحواسيب الشخصية والمحمولة والخوادم. ويبدو أن الشركة قد فازت الآن بعميل رفيع المستوى خارج صناعة الحاسب.

ويتم استخدام معالجات AMD وشرائح الرسومات في أنظمة المعلومات والترفيه لسيارات Tesla Model S و Model X الكهربائية المحدثة حديثًا. التي من المتوقع أن يتم طرحها للبيع في غضون أسابيع قليلة.

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تيسلا و AMD :

خلال كلمتها الرئيسية في Computex 2021، فقد كشفت شركة AMD رسميًا أن نظام تيسلا للمعلومات والترفيه الجديد يتكون من معالج AMD Ryzen مقترنًا بوحدة معالجة الرسومات AMD RDNA 2.

وقالت AMD: لدينا AMD Ryzen الذي يشغل نظام المعلومات والترفيه في كلتا السيارتين. بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات المنفصلة القائمة على RDNA2.

وتعمل وحدة معالجة الرسومات المنفصلة القائمة على RDNA2 عند تشغيل الألعاب التي تتطلب الكثير من الطاقة.

ولذلك فإنها توفر ما يصل إلى 10 تيرافلوب من قوة الحوسبة عند الحاجة.

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ويشابه هذا الأمر الطريقة التي تتعامل بها بعض أجهزة الحواسيب المحمولة مع بطاقات الرسومات المدمجة والمنفصلة.

ولذلك فمن المنطقي أيضًا استخدام هذه الطريقة بالنسبة إلى شركة تيسلا. وذلك بالنظر إلى أنك لن ترغب في تقليل عمر البطارية عن طريق الحفاظ على وحدة معالجة الرسومات العالية الطاقة نشطة طوال الوقت.

ويعني هذا أن نظام المعلومات والترفيه يتمتع من الناحية النظرية بقوة من المحتمل أن تكون أقل قليلاً من PS5 من سوني.

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وتتميز سيارات تيسلا المحدثة أيضًا بشاشتين: شاشة بقياس 17 إنشًا في الأمام بالإضافة إلى شاشة أصغر في الخلف للركاب.

على سبيل المثال، يمكن لمالكي تيسلا لعب ألعاب الفيديو المتطورة في السيارات. بالإضافة إلى رؤية الخرائط والعناصر الأخرى بمزيد من التفصيل.

وقالت AMD: الجهد المبذول لجعل أنظمة القيادة داخل السيارة قوية مثل أجهزة الحاسب المتطورة جزء من الاتجاه الأوسع المتمثل في أن الحوسبة موجودة في كل مكان.

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