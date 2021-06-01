رد AMD على DLSS من إنفيديا يأتي هذا الشهر

أعلنت شركة AMD عن إطلاق تقنية FidelityFX Super Resolution، أو FSR، في 22 يونيو.

وتمثل FSR تقنية العينات الفائقة التي من شأنها تعزيز الأداء وجودة الصورة في الألعاب المدعومة.

وقدمت الشركة عرضًا تقديميًا في Computex 2021 مع مزيد من المعلومات حول الميزة. وذلك بالرغم من أنه لا يزال من غير الواضح مدى فعاليتها.

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وتعتبر عملية أخذ العينات الفائقة نقطة تمايز رئيسية بين وحدات معالجة الرسومات AMD وتلك الخاصة بمنافستها إنفيديا.

وتستخدم DLSS، إصدار إنفيديا من التقنية، الشبكات العصبونية لإعادة بناء الصور بجودة أعلى من الدقة المنخفضة في الوقت الفعلي، مما يتيح تشغيل الألعاب بمعدلات إطارات أكثر سلاسة دون المساس بجودة الصورة.

وأطلقت إنفيديا ميزة DLSS في عام 2018 مع سلسلة RTX 20، وهي تعمل على زيادة الأداء والدعم منذ ذلك الحين.

وتعمل الآن أكثر من 50 لعبة مع DLSS، وأعلنت إنفيديا أن Red Dead Redemption 2 و Rainbow Six Siege تحصلان على هذه الميزة.

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AMD ترد على إنفيديا:

قالت AMD: إنها كانت تعمل على أخذ العينات الفائقة في العام الماضي عندما أعلنت عن عن وحدات معالجة الرسومات RX 6000.

ولا تقدم الشركة الكثير من التفاصيل الفنية حول الميزة حتى الآن. ولكنها تقول: إنها ستكون مفتوحة المصدر وإن أكثر من عشرة استوديوهات ومحركات تدعمها هذا العام.

وتدعم FSR أربعة مستويات من التحجيم. وفي اختبار AMD الخاص، شغلت لعبة Godfall عبر Radeon RX 6800 XT مع إعدادات الرسوم الملحمية وتتبع الشعاع.

وتم تشغيل وضع الأداء بمعدل 150 إطارًا في الثانية – وهي زيادة هائلة عن النتيجة الأصلية البالغة 49 إطارًا في الثانية.

وانتقلت أوضاع الجودة المتوازنة والجودة الفائقة إلى نتائج تبلغ 124 إطارًا في الثانية و 99 إطارًا في الثانية و 78 إطارًا في الثانية على التوالي.

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وبالنظر إلى أن FSR مفتوحة المصدر، فإنه يتم تشغيلها أيضًا عبر وحدات معالجة الرسومات إنفيديا، بما في ذلك نماذج السلسلة 10 التي لا تدعم DLSS.

وتشير AMD إلى زيادة في الأداء بنسبة 41 في المئة في وضع الجودة للعبة Godfall عبر بطاقة GTX 1060، على سبيل المثال، وزيادة معدل الإطارات من 27 إطارًا في الثانية إلى 38 إطارًا في الثانية.

ولم تُظهر AMD الكثير من الأدلة حول كيفية عمل FSR فعليًا في الممارسة العملية. ولكنها ستكون متاحة في غضون ثلاثة أسابيع.

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