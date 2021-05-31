كيفية توثيق حساب المجموعات والصفحات على تيليجرام

يوفر تيليجرام إمكانية توثيق حساب المجموعات أو الصفحات العامة والروبوتات من خلاله، ولكن لا يمكنك توثيق صفحة تيليجرام الشخصية.

وهذا لأن المجموعات والصفحات تكون عامة في تيليجرام ويمكن لأي شخص أن ينشأ صفحة متعلقة بعمله أو حسابه العام.

ويظهر توثيق تيليجرام على شكل علامة زرقاء إلى جوار إسم المجموعة، ويمكنك الحصول عليه بسهولة.

ويعتبر تطبيق تيليجرام أحد أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو يمتاز بكونه أقل فالقيود من واتساب وباقي منصات فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

ولا يشترط أن تحتوى مجموعة تيليجرام على عدد معين من المستخدمين حتى يتم تثويق حساب المجموعة.

ويعني توثيق حساب مجموعة تيليجرام أن هذه المجموعة هي مجموعة رسمية وتابعة للجهة صاحبة الإسم، وقد تأكد فريق تيليجرام من كون المجموعة رسمية وتابعة للإسم نفسه.

وتوجد الكثير من المجموعات والصفحات الموثقة رسمياً على تيليجرام، مثل قناة الجزيرة والكثير من حسابات تيليجرام نفسها.

ويتم ذلك عبر فحص حسابات التواصل الاجتماعي الأخرى الخاصة بك، لذلك تحتاج إلى تويتر أو فيسبوك في البداية.

ولا يوفر لك توثيق حساب في تيليجرام أي مميزات إضافية أو معاملة خاصة، ولكن فقط أن حسابك هذا هو الرسمي وليس أي حساب آخر.

كيفية توثيق حساب تيليجرام ؟

تستطيع أن تطلب من تيليجرام توثيق حسابك عبر التواصل معه، ولكن قبل ذلك يجب أن تضيف حساباتك الرسمية والموثقة إلى بيانات المجموعة الخاصة بك أو صفحة تيليجرام العامة.

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ولذلك قبل معرفة كيفية توثيق حساب تيليجرام يجب أن توثق حسابك عبر المنصات التالية:

فيسبوك أو إنستاجرام.

تويتر.

يوتيوب،

وبعد أن تضيف حساباتك الموثقة في هذه المنصات قم بالتواصل مع @VerifyBot عبر الحساب المسؤول عن المجموعة في تيليجرام.

وعندها يطلب منك الحساب إرسال إسم المجموعة في رسالة إليه، ثم قم بالضغط على المتابعة الآن.

ويجب أن تدخل مجموعة من البيانات الأخرى المتعلقة بمجموعتك أو الصفحة التي تحاول توثيقها، وسيطلب منك إضافة حسابات التواصل الاجتماعي الأخرى الموثقة مثل فيسبوك وإنستاجرام وتويتر.

وعندما يتأكد الفريق من تطابق إسم المستخدم بين الحسابات التي أرسلتها والمجموعة الخاصة بك، فإنك تحصل على علامة التوثيق.

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ويمكنك أيضاً أن تطالب بالحصول على رابط مختصر بإسم مجموعتك، ويجب أن تقوم بذلك قبل توثيق المجموعة.

وحتى تتمكن من القيام بذلك تواصل مع حساب @username_bot حتى تتمكن من طلبه والحصول عليه.

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وحتى إن كان إسم المستخدم أو الحساب مأخوذاً من قبل، فإن تيليجرام ينزع الإسم من المالك السابق ويعطيه لك.





