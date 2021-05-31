أفضل بوت تيليجرام حتى تستمتع بالتطبيق

يمتلك تطبيق تيليجرام خاصية الروبوتات الآلية للرد أو البوت، وهي عبارة عن حسابات ذكاء صناعي تتواصل معك وتجاوب على ما تخبرها به أو ترسلها له.

وقد ظهرت روبوتات تيليجرام لأول مرة في عام 2015، وذلك بعد إطلاق الشركة لحزمة الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وهي تسمح للشركات الخارجية بتقديم روبوتات خاصة بها داخل تيليجرام.

وتقدم هذه الروبوتات الكثير من المميزات الإضافية لحسابات تيليجرام، وخصوصاً الحسابات التجارية أو تلك المتعلقة بأعمال تجارية.

ولذلك يمكنك برمجة الروبوت على تسجيل الطلب الخاص بالمشتري، ثم إرساله لك أو تسجيله في مستند منفصل حتى تتمكن من مراجعته لاحقاً.

وتستطيع أيضاً برمجة البوت لتذكيرك بالمواعيد الهامة أو ترجمة الرسائل التي تأتيك بلغة لا تتقنها، والكثير من الأمور الأخرى.

ولذلك إليكم أفضل بوت تيليجرام.

ويعتبر أحد أفضل روبوتات تيليجرام، وهو يقدم مجموعة كبيرة من الألعاب التي يمكنك الاستمتاع بها في دردشاتك.

ويمكنك الوصول إلى الروبوت عن طريق البحث عن @gamee أو @gamebot.

ويمتاز الروبوت بإمكانية مقارنة النتائج مع أصدقائك ومنافستهم فيها، ويمكنك تصميم الألعاب عليه بسهولة ولا تحتاج لخبرة كبيرة.

ويسمح لك هذا الروبوت بالإستماع للموسيقى مباشرةً من داخل التطبيق، ويمكنك أيضاً مشاركة الموسيقى والكلمات عبره.

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ويعتمد هذا الروبوت على خدمة Spotify المشهورة للموسيقى، ولذلك تجد التطبيق يمتلك مكتبة واسعة.

وهو روبوت متخصص في التنبيهات واستقبال الرسائل عبر حساب تيليجرام الخاص بك، وهو يستطيع العمل في المجموعات أيضاً.

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مكنك أن تستخدمه بديلاً عن المنبه المعتاد على هاتفك، ويمكنه أيضاً أن يرسل لك تنبيهات ليذكرك بموعد الرد على رسالة ما أو استكمال مهماتك.

ويعمل هذا الروبوت على إضافة الصور المتحركة إلى رسائلك المختلفة، وحتى تتمكن من استخدامه يجب عليك كتابة الجملة بالشكل التالي:

@gif this is fine

وفي هذه الحالة يظهر لك الروبوت مجموعة من الصور المتحركة المتعلقة بهذه الجملة، ويمكنك استخدام هذا الروبوت في المحادثات الشخصية أو المجموعات.

ويأتي هذا الروبوت من أحد أفضل مواقع الترجمة الفورية، وهو يدعم الكثير من اللغات المختلفة.

ويمكنك استخدام الروبوت لترجمة الرسائل بشكل مباشر أثناء تحدثك مع أي شخص يستخدم لغة غريبة عنك.

ويعمل هذا البوت على حماية المستخدمين من الرسائل السيئة أو التي تحتوي على برمجيات خبيثة.

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ولذلك يعتبر من أهم الروبوتات لتستخدمها على تطبيق تيليجرام، وفور أن تستخدمه فإنه يعمل بشكل تلقائي ليمنع الرسائل السيئة من الوصول إليك.

ويعمل مطورو الروبوت على تحديثه وإضافة الرسائل الخبيثة الحديثة بشكل مستمر.





