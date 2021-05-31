أمازون تشارك الإنترنت الخاص بك تلقائيًا مع الجيران

إذا كنت تستخدم أليكسا أو Echo أو أي جهاز آخر من شركة أمازون، فلديك عدة أيام لإلغاء الاشتراك في تجربة تترك خصوصيتك الشخصية وأمنك معلقين في الميزان.

وتقوم أمازون في 8 يونيو بتسجيل الأجهزة تلقائيًا في Amazon Sidewalk.

وتشارك خدمة الشبكة اللاسلكية الجديدة شريحة صغيرة من النطاق الترددي للإنترنت مع الجيران القريبين الذين ليس لديهم اتصال.

وبشكل افتراضي، يتم تسجيل أجهزة أمازون، بما في ذلك أليكسا و Echo و Ring وكاميرات الأمان والأضواء الخارجية وأجهزة استشعار الحركة وأجهزة تعقب Tile، في النظام.

وبالنظر إلى أن جزءًا صغيرًا فقط من الأشخاص يغيرون الإعدادات الافتراضية، فهذا يعني أنه يتم إشراك ملايين الأشخاص في البرنامج سواء كانوا يعرفون أي شيء عنه أم لا.

وتشير أمازون إلى أن Amazon Sidewalk متاح حاليًا في الولايات المتحدة فقط.

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ونشرت الشركة ورقة بيضاء توضح بالتفصيل الأسس التقنية وشروط الخدمة التي تقول: إنها تحمي خصوصية وأمن المشتركين.

ولم يشر أحد حتى الآن إلى عيوب محددة تقوض التشفير أو الضمانات الأخرى التي يتم وضعها. ولكن هناك مخاطر نظرية كافية.

وتمتلك التقنيات اللاسلكية تاريخًا طويلًا بشأن كونها غير آمنة. وجرى استخدام نظام التشفير WEP على نطاق واسع لمدة أربع سنوات قبل أن يكشف الباحثون عن عيوب.

وتعد WPA، التكنولوجيا التي حلت محل WEP، أكثر قوة، ولكنها تتمتع أيضًا بتاريخ متقلب.

وحصلت تقنية البلوتوث على نصيبها من الثغرات الأمنية المماثلة على مر السنين أيضًا. إما في معيار البلوتوث أو في طريقة تنفيذها في العديد من المنتجات.

وهناك ثروة من التفاصيل تمتلكها أجهزة أمازون. ويتطلب توسيع نطاق وصول كل هذه البيانات المشفرة إلى خارج المنزل مستوى من الثقة غير مبرر لتكنولوجيا لم تشهد اختبارًا واسع النطاق من قبل.

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وتدرك شركة أمازون أن الفرصة الوحيدة لاكتساب الخدمة قاعدة جماهيرية واسعة تتمثل في تشغيلها افتراضيًا.

ولا شك أن فوائد Amazon Sidewalk لبعض الأشخاص تفوق المخاطر. ولكن بالنسبة للعديد، إن لم يكن الغالبية العظمى من المستخدمين، هناك القليل من الجانب الإيجابي والكثير من الجوانب السلبية.

ما هي Amazon Sidewalk:

عبارة عن شبكة مشتركة مجانية تساعد الأجهزة على العمل بشكل أفضل. ويمكنها المساعدة في تبسيط إعداد الجهاز الجديد. وتوسع عمل الأجهزة ذات النطاق الترددي المنخفض للمساعدة في العثور على الأشياء باستخدام متتبعات Tile. وتساعد الأجهزة في البقاء متصلة بالإنترنت حتى لو كانت خارج نطاق الشبكة اللاسلكية المنزلية.

كيف تؤثر في الشبكة اللاسلكية:

يبلغ الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي لجسر Sidewalk Bridge إلى خادم Sidewalk نحو 80 كيلوبت في الثانية. وعندما تشارك اتصال Bridge الخاص بك مع Sidewalk، فإن إجمالي البيانات الشهرية المستخدمة بواسطة Sidewalk، لكل حساب، يبلغ حده الأقصى 500 ميجابايت.

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