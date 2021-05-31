أفضل ماسنجر بوت يضمن لك التسلية و يساعدك في مهام مختلفة

ظهرت تطبيقات ماسنجر بوت منذ فترة ليست طويلة، وهي تطبيقات ذكاء اصطناعي تستجيب تلقائيًا لك.

وتساعد تطبيقات ماسنجر بوت في عملية التسويق عبر فيسبوك وزيادة المبيعات، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك مجموعة منها تسليك وترفه عنك.

وتقوم تطبيقات ماسنجر بوت بمجموعة متنوعة من الوظائف بحسب برمجتها، ويعمل البعض على جمع الطلبيات وحجزها أو إخبارك بنتائج المباريات.

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ويمكنك استخدام ماسنجر بوت بسهولة، وذلك عن طريق عمل دردشة جديدة وكتابة إسم ماسنجر بوت بعد علامة @.

أو البحث في تطبيق ماسنجر عن ماسنجر بوت الذي ترغب في التحدث معه، وذلك عبر كتابة إسمه في شريط البحث.

ويسمح لك ماسنجر بوت هذا بالاستمتاع بلعبة RPG من خلال تطبيق فيسبوك ماسنجر، دون تحميل أي تطبيق إضافي.

حيث يقدم لك التطبيق أحد ألعاب Dungeons & Dragons بطريقة رواية الأحداث، مثل طريقة اللعب القديمة قبل انتشار الحاسوب والعابه.

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ويمكنك من خلال التطبيق عمل شخصيتك بجميع المواصفات التي ترغب بها، وبعد ذلك البدء في الاستمتاع باللعبة من خلال التطبيق.

وإذا كنت تحب حل الألغاز والجرائم فإن هذا التطبيق مصمم لك، وذلك لأنه يعرض لك مجموعة من القضايا التي يطلب منك حلها.

ويضعك هذا التطبيق مكان محقق شرطة يواجه مجموعة من القضايا التي يجب عليه حلها، ويمكنك من خلال التطبيق استجواب المتهمين والبحث عن الأدلة والكثير من الأمور الأخرى.

وبعد كل قضية تحلها بنجاح فإنك تحصل على نقاط تساعدك لاحقًا في اللعبة.

ويساعد هذا التطبيق محبي كرة القدم على متابعة فرقهم المفضلة،وذلك لأنه يخبرك بكل ما يتعلق بفريقك المفضل.

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وتقوم في البداية بتحديد فريقك المفضل والفريق الذي ترغب في متابعته، وبعد ذلك يرسل لك Toni جميع التحديثات الهامة المتعلقة بالفريق وجداول مبارياتهم، بالإضافة إلى موقعهم في البطولات وغيرها من الأمور التي يهتم بها محبو كرة القدم.

ويركز هذا البوت على أسعار العملات الرقمية، ولذلك يعتبر دليلك المفضل والأول لكل ما يتعلق بالعملات الإلكترونية من أسعار ومعلومات وغيرها.

وتستطيع استخدام البوت عبر إرسال رسالة تحتوي على العملة التي ترغب في معرفة سعرها في هذه اللحظة.

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ويدعم البوت أكثر من 300 عملة إلكترونية مختلفة.

ويقدم لك هذا التطبيق مجموعة من النصائح المتنوعة والإجابات على الأسئلة الصحية التي تدور في ذهنك.

ويقدم لك البوت الإجابات من إكثر من 100 ألف طبيب متنوع حول العالم، ويراجع الأطباء جميع الأسئلة الورادة إلى التطبيق ويجيبون عليها أيضاً.

ولذلك يعتبر التطبيق مصدرًا جيدًا للإجابات والنصائح الطبية.





