تفريغ الصور مجاناً في أجهزة الحاسب العاملة بنظام ماك

يستخدم الكثير من المصورين نظام ماك لكونه الأفضل في التعامل مع الصور والتعديل عليها، وهم يحتاجون إلى تفريغ الصور مجاناً بشكل دوري كجزء من عملهم.

ويعني هذا عملية ازالة الخلفية من الصورة مع الحفاظ على الجزء الأساسي منها، على سبيل المثال الحفاظ على صورة الشخص مع ازالة الخلفية.

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ويوجد أكثر من تطبيق لتفريغ الصور مجاناً في نظام ماك، ولذلك نذكر لكم اليوم أفضل تطبيقات تفريغ الخلفية.

وتستطيع تثبيت هذه التطبيقات على الحاسوب الذي يعمل بنظام ماك، وهي مختلفة عن التطبيقات التي تعمل مع نظام ويندوز، أو مواقع تفريغ الصور.

بإستخدام تطبيق عرض الصور في نظام ماك:

ويأتي تطبيق عرض الصور Perview كأحد تطبيقات النظام في ماك، ولذلك لن تحتاج إلى تثبيته بشكل منفصل.

ويمكنك تفريغ الصور عبر تطبيق المعاينة من خلال الخطوات التالية:

البدء عبر اختيار علامة التعديل ( وهي علامة أشبه بالقلم)

وبعد ذلك تظهر لك مجموعة من الأدوات قم باختيار علامة التحديد السريع Instant alpha button.

ويمكنك الآن تحديد الخلفية عن طريق تحريك الأداة على أي جزء منها، وهذا يجعل التطبيق يحدد الخلفية.

حتى تقوم بحذف الجزء المحدد قم بالضغط على زر delete.

وتستطيع تكرار الخطوة أكثر من مرة حتى تنتهي من تفريغ الصور بشكل جيد.

تطبيق Super PhotoCut:

وعلى عكس جميع تطبيقات تفريغ الصور، فإن تطبيق Super PhotoCut يقوم بحذف الخلفية بطريقة جيدة ودقيقة مثل عملية التفريغ اليدوية.

ويستطيع التطبيق التعامل مع جميع الخلفيات والصور مهما كان تنسيقها أو كانت الخلفية معقدة ومتداخلة.

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ويمكنك أيضاً وضع تأثيرات متنوعة على الخلفية إن لم تكن ترغب في حذفها تماماً، ويمكنك تحميل التطبيق مجاناً عبر متجر تطبيقات آبل.

PhotoScissors:

ويستطيع هذا التطبيق تفريغ الصور تلقائياً بضغط زر، وتكون الصور الناتجة بجودة جيدة ودقيقة للغاية.

ولا تحتاج إلى القيام بأي شيء حتى تتمكن من حذف الخلفية، فكل ما عليك فعله هو إدخال الصورة إلى التطبيق وبعد ذلك حفظها عندما ينتهي.

ويمتاز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام وبسيطة، ويمكنك تحميله مجاناً خارج متجر التطبيقات.

Gimp:

ويعتبر تطبيق GIMP أحد أفضل بدائل فوتوشوب على جميع الأنظمة، ويمتاز بكونه مفتوح المصدر ولذا فهو مجاني تماماً.

ويستطيع التطبيق القيام بالكثير من التعديلات وإضافة التأثيرات التي ترغب فيها على الصور، فهو شبيه للغاية بتطبيق فوتوشوب.

ويمكنك إستخدام الكثير من الإضافات مع التطبيق والأدوات التي تساعد على تحديد الخلفية وحذفها بشكل أفضل.

وتستطيع تحميل التطبيق مجاناً عبر متجر تطبيقات آبل أو خارجه عبر موقع التطبيق.





