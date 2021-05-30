تفريغ الصورة عبر تطبيق Paint 3D المجاني على ويندوز 10

كان تفريغ الصور في الماضي يحتاج لمهارة كبيرة في تطبيق فوتوشوب، وهذا لأن تقنيات الذكاء الاصطناعي لم تكن قادرة على التعامل مع هذه المهمة.

ولكن مع تطور التكنولوجيا أصبحت إزالة الخلفية أمرًا سهلًا، ولا يتطلب الكثير من الخبرة أو المعرفة بتطبيق فوتوشوب.

وقد قدمت مايكروسوفت تحديثًا لتطبيق الرسام العتيق، وهذا التحديث كان يدعى Paint 3D، وهو يهدف لتقديم مجموعة جديدة من المميزات إلى التطبيق.

وأحد هذه المميزات كانت تفريغ الصور بضغطة زر ، و بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتأتي النتيجة من التطبيق أفضل كثيرًا من الاستخدام اليدوي للمبتدئين.

ويمكنك أيضاً التعديل على نتيجة تفريغ الصور بشكل يدوي، ولكن هذا يتطلب مستوى من الخبرة لا يوجد لدى الكثيرين.

ويأتي تطبيق Paint 3D مثبتًا بشكل سابق على الحاسب الذي يعمل بنظام ويندوز 10 من مايكروسوفت.

ومن الأفضل أن تتأكد من تحديث ويندوز 10 حتى تتمكن من استخدام التطبيق بشكل جيد.

خطوات استخدام Paint 3D:

ويمكنك إتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من تفريغ الصور عبر Paint 3D،

التوجه إلى تطبيق Paint 3D، ثم عمل مستند جديد.

وعندما تكون داخل المستند الجديد قم بالضغط على الإعدادات، ثم اختيار إضافة صور Insert.

ويمكنك الآن اختيار الصورة التي ترغب في تفريغها، ولكن حاول أن تختار صورة بفارق واضح بين الشخص والخليفة.

وكلما كان الفارق بين الشخص والخلفية واضحًا، فإن النتيجة تكون أفضل ولن تحتاج إلى التعديل عليها يدوياً.

وبعد ذلك اختيار أداة التحديد السحري Magic Select، ثم استخدامها لتضييق الصورة ورسم المربع حول الشخص الذي ترغب في الحفاظ عليه.

ثم الضغط على زر Next حتى تبدأ عملية تفريغ الصور.

ويمكنك بعد ذلك استخدام أداة القلم والممحاة لتضيف أو تحذف أجزاءً من الخلفية.

وهذا يعني أنك تستطيع إضافة المزيد من الخلفية أو إن قام الذكاء الاصطناعي بحذف جزء من الصورة الأصلية.

ويمكنك أيضاً إزالة أي زوائد من الخلفية موجودة داخل الصورة الأصلية الخاصة بك، ولكن في العادة لن تحتاج للقيام بأي شيء.

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وبعد أن تنتهي قم بالضغط على زر Done، وثم حفظ الصورة في المكان الذي ترغب فيه.

مميزات التطبيق بشكل عام:

تم تقديم Paint 3D لأول مرة في عام 2017، ومنذ ذلك الوقت وهو يحصل على تحديثات مع كل نظام جديد من ويندوز 10.

ويمكنك تثبيته إن لم تجد التطبيق مثبتًا على جهازك، وذلك من خلال متجر مايكرسوفت الرسمي.

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ويضم التطبيق مجموعة واسعة من الأدوات الفنية التي لم تكن متاحة سابقاً في الرسام، وهي أدوات تساعد المبدعين في العمل عبر التطبيق.

ويمكنك أيضاً الاعتماد على التطبيق في تصميم الأشكال ثلاثية الأبعاد، ويمكنك إدراجها في أي عمل تقوم به.

وتستطيع استخدام الألوان التي تظهر على الشاشة في أي تطبيق.

ويمكنك تحويل أي جسم ثنائي الأبعاد إلي جسم ثلاثي الأبعاد، ثم استخدامه في التصميمات بشكل عام.

تستطيع استخدام النصوص ثلاثية الأبعاد أيضا في التطبيق.

ويقوم التطبيق بحفظ جميع الصور مهما كان تنسيقها، وهو يتعامل مع الصور ثنائية الأبعاد والثلاثية على حد سواء.





