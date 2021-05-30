يوجد الكثير من التطبيقات التي يمكنك استخدامها في استرجاع الصور المحذوفة على الحاسب، وهي تتشابه في طريقة عملها ولكن الاختلاف يكون في واجهة المستخدم وجودة استعادة الصور.

ويعتبر تخزين الصور أحد أهم مميزات الحاسب، ولذلك يسعى الكثيرون لزيادة مساحة تخزين أجهزتهم، ولكن عندما تفقد هذه الصور بشكل الخطأ يصبح الأمر مزعجًا.

ويجب عليك إختيار تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة بحرص، وهذا لأن تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة تصل إلى جميع بياناتك وعتاد حاسبك.

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ولذا يجب أن تكون التطبيقات من شركات معروفة حتى لا تسبب في أي ضرر لحاسبك، واليوم نقدم لكم مجموعة من أفضل تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة على الحاسب.

ويعتبر أحد أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها على الحاسب، وهذا لأنها تقدم واجهة سهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك فإنها تعمل على استرجاع جميع الملفات المحذوفة مهما كان نوعها، وهي تحافظ على أسماء الملفات الأصلية عند استرجاعها.

ويعمل التطبيقات مع مساحات التخزين حتى 2 تيرابايت، ويسمح لك التطبيق بفحص قرص معين من اختيارك.

ويتوفر التطبيق في نسخة مجانية.

ويتميز هذا التطبيق بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، ويستطيع التطبيق استعادة جميع تنسيقات الصور.

ويمكن للتطبيق فحص الأقراص جميعاً بشكل سريع، وتستطيع معاينة الصور قبل استرجاعها.

ويدعم التطبيق الكثير من اللغات المختلفة مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية أيضاً.

وقد تصميم هذه الأداة خصيصاً حتى تتمكن من استرجاع الصور المحذوفة بكامل جودتها، ويمكن للتطبيق استعادة الصور من الأقراص المحمولة أو الأقراص الصلبة.

ويستطيع التطبيق استعادة الملفات مهما كان تنسيقها، ويستطيع أيضاً استعادة الصور بتنسيق Raw الخاص بالكاميرات الاحترافية.

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ويأتي التطبيق ضمن مجموعة CCleaner المميزة والتي تقدم الكثير من التطبيقات لإدارة الحاسب وتسريعه.

وتعمل الأداة بشكل سريع من أجل البحث عن الملفات المختلفة،ويأتي التطبيق في نسخة تجربة مجانية لفترة محدودة.

ويعتبر هذا التطبيق موجهاً إلى المستخدمين الذين لا يرغبون في تثبيت تطبيق ذو واجهة على حاسبهم، وذلك لأنه يأتي بنسخة تعمل من واجهة الأوامر مباشرةً.

وتعمل هذه الأداة مع أكثر من 440 تنسيق ملف مختلف، وهي تعمل بشكل آمن يحافظ على ملفاتك وخصوصيتك.

وتعمل هذه الأداة في الوضع الآمن لفحص الأقراص الخاصة بك لحمايتهم وحماية ملفاتك.

وتشمل تطبيقات EaseUS مجموعة من التطبيقات التي تعمل بكفاءة مع مختلف الأجهزة، ويستطيع التطبيق استرجاع الصور المحذوفة، وجميع تنسيقات الملفات المختلفة.

ويمتاز تطبيق EaseUS بواجهة سهلة الاستخدام، وهذا ما يجعل الكثير يفضلون الاعتماد عليه واستخدامه بدلاً من التطبيقات الأخرى.

ويتوافر تطبيق EaseUS في نسخ تعمل مع أجهزة الحاسب بنظام ماك أو نظام ويندوز.

ويمكنه استعادة الملفات من الأقراص الصلبة أو الأقراص المحمولة من مختلف أنواعها.





