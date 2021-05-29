Yoga Pad Pro من لينوفو يعمل كشاشة خارجية

من بين جميع الأجهزة اللوحية التي أعلنت عنها شركة لينوفو حديثًا، يعد Yoga Pad Pro أغلى منها جميعًا، وهذا السعر له ما يبرره.

ويتضمن هذا الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد بقياس 13 إنشًا ميزة غير متوفرة في معظم الأجهزة اللوحية الأخرى.

ويمثل Yoga Pad Pro جهازًا لوحيًا رائدًا من الداخل والخارج.

واحتفظت لينوفو إلى حد كبير بتصميم Yoga Pad المألوف ولكنها أضافت بعض التغييرات.

وصنعت لينوفو هيكل الحاسب من الألمنيوم وغطت جزء من الجهة الخلفية بقماش الكانتارا مع حفر اسم Yoga عليه.

ويوجد حامل فولاذي 180 درجة يعمل كمسند ويسمح لك بتعليق الجهاز اللوحي عبر الحائط.

مميزات جهاز لينوفو:

ويحتوي جهاز Yoga Pad Pro على شاشة من نوع LTPS LCD بقياس 13 إنشًا وبدقة 2K مع نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10.

وتدعم الشاشة مجموعة ألوان sRGB بنسبة 100 في المئة و Dolby Vision و HDR 10. ويتميز الحاسب بحافات جانبية رفيقة ولكن الحافات السفلية والعلوية أكثر سمكًا.

ومثل Xiaoxin Pad Pro 2021، يتم تشغيل هذا الجهاز اللوحي بواسطة معالج Snapdragon 870.

ويحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 و 256 جيجابايت من سعة تخزين من نوع UFS 3.0 غير القابلة للتوسيع.

ولا توجد كاميرا في الخلف، ولكن الجزء الأمامي يتضمن كاميرا RGB ذات تركيز ثابت بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر TOF لفتح الوجه.

ويشتمل Yoga Pad Pro على أربعة مكبرات صوت JBL (بإجمالي قوة 9 واط) و Dolby Atmos وثلاثة ميكروفونات.

ويحتوي على بطارية بسعة 10200 ميلي أمبير توفر ما يصل إلى 12.7 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويعمل الجهاز اللوحي أيضًا بنظام أندرويد 11 مع واجهة المستخدم ZUI 12.5.

ويدعم الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق، ومعيار Wi-Fi 6، ويحتوي على Bluetooth 5.2 و USB-C 3.1.

الميزة الفريدة:

تتمثل الميزة الفريدة لجهاز لينوفو Yoga Pad Pro في أنه يدعم إدخال HDMI عبر منفذ Micro HDMI.

ويتيح لك ذلك استخدامه كشاشة عرض ثانية لجهاز الحاسب الخاص بك أو كشاشة لجهاز يدعم مخرج HDMI، مثل نينتندو سويتش Nintendo Switch.

ولا يوجد غطاء لوحة مفاتيح لجهاز Yoga Pad Pro، ولكن يمكنك شراء قلم سعوي له.

ويبلغ سعر جهاز Yoga Pad Pro نحو 515 دولار، ويأتي باللون الأسود، وتطرحه لينوفو للبيع في 31 مايو.





