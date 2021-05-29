يبدو أن شركة تيسلا لن تسلم Model S Plaid في الموعد المحدد سابقًا 3 يونيو، وذلك وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة.

وغرد ايلون ماسك اليوم السبت بأن عمليات تسليم Model S Plaid من شركة صناعة السيارات ستتأخر حتى 10 يونيو لأن السيارة تحتاج إلى أسبوع إضافي من التعديل لإجراء بعض التعديلات النهائية غير المعلنة.

وغرد ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX: تبدو هذه السيارة وكأنها مركبة فضائية. الكلمات لا يمكن أن تصف المشاعر.

وكانت الشركة تشوق لسيارة Model S Plaid منذ عام 2019، وغرد ماسك في 20 مايو أن تيسلا ستقيم حدث تسليم في 3 يونيو في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا.

وعرضت تيسلا سيارة Model S Plaid كجزء من عرضها المسمى Battery Day في شهر سبتمبر الماضي.

وتمثل Model S Plaid الإصدار الجديد الأعلى أداءً من سيارتها السيدان الرائدة Model S، التي يتم إنتاجها منذ عام 2012.

وسيكون للسيارة الكهربائية أكثر من 835 كيلومتر من المدى، وسرعة قصوى تصل إلى 320 كيلومتر في الساعة، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

تيسلا Model S Plaid:

وظهرت Model S Plaid لأول مرة في عام 2019 عندما بدأت تيسلا باختبار نماذج أولية في عدد قليل من حلبات السباق حول العالم.

وتوضح قائمة الأسعار عبر موقع الشركة الإلكتروني أن سعر شراء Model S Plaid يبدأ من 120 ألف دولار. بينما يبدأ سعر Model S Plaid Plus من 150 ألف دولار. وروج ماسك في البداية بإصدارات Plaid من Model S و Model X و Tesla Roadster في شهر سبتمبر 2019. وأخبر ماسك عشرات الملايين من متابعي تويتر في ذلك الوقت أن Plaid كانت على بعد نحو عام واحد من الإنتاج. وواجهت الشركة انتقادات عندما كشفت عن الجزء الداخلي من Model S Plaid خلال شهر يناير من هذا العام. وتضمن التصميم شكلًا جديدًا لعجلة التوجيه، بدلاً من العجلة المستديرة. وتعد عجلة التوجيه هذه أكثر ملاءمة لمسار السباق من الاستخدام اليومي للمركبة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى نسبة التوجيه ولأن السائقين العاديين يحتاجون إلى تغيير وضع أيديهم بشكل متكرر على عجلة القيادة.





