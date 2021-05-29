الكتابة على الصور دون برامج…أسهل الطرق لتحقيق ذلك

يمكن أن تحتاج الكتابة على الصور لتحفظ حقوق الصورة لك، ولتمنع استخدامها دون الإشارة لك.

وكذلك تحتاج الكتابة على الصور لتوضيح معنى ما أو ترك تعليق لطيف عليها قبل مشاركتها عبر فيسبوك مثلاً.

ويوجد الكثير من الاستخدامات للكتابة على الصور، وما ذكرناه منها ليس إلا أمثلة بسيطة.

ولكن يعتقد البعض أنك تحتاج إلى تطبيق خاص من أجل الكتابة، وهذا اعتقاد خاطئ.

حيث يمكنك الكتابة بإستخدام أدوات مجانية متاحة عبر الإنترنت، ولذا نذكر لكم اليوم أهم هذه الأدوات وأسهلها.

وتأتي هذه الأداة من فريق شركة Buffer، وهي شركة معروفة في إدارة صفحات التواصل الاجتماعي.

وتقدم هذه الأداة طريقة سهلة الاستخدام ومجانية تماماً، ويمكنك اختيار صورة من الصور الموجودة في الأداة، كما يمكنك وضع صورة من جهازك.

وتتيح لك الأداة الكتابة بعدة لغات مثل: اللغة العربية والإنجليزية وغيرها، وكذلك يمكنك إعداد الصورة للمشاركة عبر فيسبوك أو توتير أو إنستاجرام.

ويمكنك تحميل الصورة لمشاركتها كما ترغب.

وتقدم لك أداة DesignWizard إمكانيات تعديل كثيرة على الصور،وذلك مثل تغيير حجم الصورة و وضع الأشكال وإضافة بعض التأثيرات على الصور.

وكما توفر الأداة إمكانية التعديل على الفيديو بشكل بسيط وليس احترافي، ولكن لتستخدم الأداة يجب عليك التسجيل فيها أولاً.

وتدعم الأداة الكتابة باللغة العربية على الصور، ويمكنك استخدام أحد القوالب الموجودة فيها أو إنشاء القالب الخاص بك.

ويمكنك إستخدام الأداة مجاناً لتصميم الصورة والكتابة عليها، ولكن تحتاج للاشتراك إذا أردت تحميل الصور.

وتوفر لك الأداة مجموعة من المميزات الأساسية لتعديل الصور مثل: تصغير حجم الصورة وإضافة بعض التأثيرات والكتابة على الصور أيضاً.

ويمكنك إستخدام أي خط موجود داخل الأداة أو تثبيت خط من على حاسوبك، ويمكنك استخدام الأداة مجاناً.

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وتعتبر أداة Canva أحد أشهر الأدوات للكتابة على الصور وتعديلها أيضاً، وذلك لأن الأداة تقدم لك مجموعة من المميزات سهلة الإستخدام.

وكذلك تشرح لك الأداة طريقة استخدامها بالتفصيل، ويمكنك الاستفادة من نصائح الأداة للتصميم أيضاً.

وتستطيع استخدام الأداة مجاناً، وتوجد خطط مدفوعة لاستخدامها.

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ويمكنك أن تستخدم هذه الأداة في الكتابة على الصور بخطوط غريبة ومضحكة قليلاً، ولذلك فهي مناسبة للاستخدام الشخصي أكثر من الاحترافي.

وتوفر لك الأداة مجموعة من النصائح لاستخدامها ونصائح للتصميم بشكل عام، وكما تستطيع التعديل على الخطوط الموجودة في الأداة وتخصيصها بشكل كامل.

وتأتي الأداة في نسختها الأساسية مجاناً، ويمكنك الاشتراك فيها للاستفادة من المميزات الاحترافية.

وتمتاز الأداة بالسعر المنخفض عند الاشتراك في الخطة السنوية.





