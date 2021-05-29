أيسر تجلب المحتوى الثلاثي الأبعاد إلى الحاسب المحمول

تريد شركة أيسر إحضار المحتوى الثلاثي الأبعاد المجسم إلى أجهزة الحواسيب المحمولة مع شاشة SpatialLabs.

وتعد هذه الشاشة الجديدة بإخراج الرسومات مباشرة من شاشة الحاسب المحمول دون مطالبتك بارتداء نظارات خاصة لرؤيتها.

ويجمع النظام بين شاشة عدسية قابلة للتحويل وكاميرا تتبع العين، وكلها مُجهزة ضمن نموذج أولي من ConceptD.

ومن المؤكد أن الأبعاد الثلاثية ليست جديدة، ولا محاولات لإحضارها لمحترفي الرسومات بطريقة قابلة للاستخدام.

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن النظارات والجودة البصرية المتواضعة قد قوضت بشكل عام مثل هذه الجهود.

وتعتقد شركة أيسر أن SpatialLabs مختلفة، إذ إن الشاشة عبارة عن لوحة ثنائية الأبعاد بدقة Ultra HD مع عدسة كريستالية سائلة مثبتة بصريًا فوقها.

ويمكن تبديل الشاشة بين الوضعين ثنائي الأبعاد والثلاثي الأبعاد، مع مصفوفة كاميرا ستيريو لتتبع العين في الجزء العلوي من الشاشة تحدد كيفية تقسيم الرسومات لكل عين.

والنتيجة هي القدرة على تعويم المرئيات من على سطح الشاشة.

وظهر شيء مشابه في تطبيقات السيارات مع مجموعة العدادات الثلاثية الأبعاد من جينيسيس التي تستخدم الأسلوب نفسه لإنشاء أقراص افتراضية لها عمق ملموس.

أيسر والمحتوى الثلاثي الأبعاد:

تدفع شركة أيسر SpatialLabs كطريقة للمصممين للحصول على رؤية أكثر سهولة لأعمالهم اليدوية، مع دعم تدوير وتحريك وتوسيع النماذج الثلاثية الأبعاد.

وتقترح شركة أيسر أن القدرة على رؤية العمل بصورة مجسمة ثلاثية الأبعاد بنسبة 1:1 تسرع من عملية العثور على المشكلات والتأكد من أن التصميم الثلاثي الأبعاد يطابق تصميم المفهوم الأصلي.

على سبيل المثال، يمكن لمصممي المنتجات استخدام عارض نموذج SpatialLabs للحصول على فكرة عما يبدو عليه العنصر الذي يصنعونه قبل استثمار الوقت والموارد أو استخدامه في الأدوات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن وظائف مثل القدرة على تغيير خلفية HDRI للنموذج تسمح بتقديمه في بيئة طبيعية وواقعية.

ويستخدم الحاسب النموذجي ConceptD بشكل افتراضي الوضع الثنائي الأبعاد للحصول على أقصى دقة.

وعندما يتم تحميل التطبيقات التي تستخدم SpatialLabs Experience Center، فإنها تتحول تلقائيًا إلى الوضع الثلاثي الأبعاد.

ويوجد عارض نموذج ثلاثي الأبعاد يدعم التنسيقات الرئيسية، الذي يحرك النموذج تلقائيًا أثناء تحريك المشاهد رأسه.

وهناك أيضًا SpatialLabs Go، وهو نظام أيسر لتحويل المحتوى بوضع ملء الشاشة إلى صورة ثلاثية الأبعاد.

وبمجرد إنشاء كائن Blender، على سبيل المثال، يمكن لأداة أيسر تحويله إلى تنسيق ثلاثي الأبعاد يمكن للشاشة إظهاره.

ولا تنوي شركة أيسر في الوقت الحالي بيع الحاسب النموذجي ConceptD SpatialLabs بشكل عام.

وتقدم أيسر الأجهزة لمدة ثلاثة أشهر للمشاركين في برنامج مطوري SpatialLabs.

وتريد الشركة في المقابل الحصول على تعليقات حول الشكل الذي قد يبدو عليه جهاز الإنتاج وأدائه.





