أهم تطبيقات الساعات الذكية العاملة بنظام WearOS

توجد الكثير من الساعات الذكية التي تستخدم نظام WearOS، وهو النظام الرسمي من جوجل. ويأتي WearOS لينافس نظام ساعات آبل، وهو يوفر مجموعة من أهم تطبيقات الساعات الذكية التي تقدم مميزات جديدة إلى الساعة، وتستخدم إمكانياتها بشكل أفضل.

وتمتاز الساعات الذكية العاملة بنظام WearOS بدعم التطبيقات الخارجية عبر متجر جوجل بلاي لنظام WearOS، وتختلف هذه التطبيقات في وظائفها، فالبعض يضيف مميزات جديدة للساعة مثل الرد على الرسائل وعرض الخرائط.

ولذا إليكم أهم تطبيقات الساعات الذكية من جوجل:

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تطبيق Facer:

تختلف الساعات الذكية عن الساعات المعتادة في قدرتك على تغيير شكل الواجهة، وهذا يجعلك تشعر بأن الساعة دائمًا جديدة ومختلفة عن الساعات المعتادة.

وتوفر جوجل مجموعة من Watch Faces في متجر جوجل بلاي، ولكن يعتبر تطبيق Facer أفضل تطبيق لتغير واجهة الساعات الذكية بشكل عام.

ويقدم التطبيق مجموعة كبيرة من الواجهات المصممة من قبل التطبيق أو مصممين مُستقلين، ويضم التطبيق مجموعة من الواجهات المجانية التي يمكن تحميلها واستخدامها على الساعة.

ويجب عليك تثبيت التطبيق، ثم استخدامه كواجهة رئيسية للساعة حتى تتمكن من استخدام الواجهات المتاحة فيه.

ويمكنك تحميل التطبيق مجاناً عبر متجر جوجل بلاي.

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تطبيق7 Minutes Daily Weight Loss Home Workouts :

ويأتي هذا التطبيق لمحبي الرياضة والتمارين اليومية في المنزل، ويعرض لك مجموعة من التمارين المتنوعة.

ويضم التطبيق مجموعة واسعة من التمارين التي يمكنك القيام بها، ويمتلك التطبيق نسخة تثبت على هواتف أندرويد لتساعدك في تتبع تمارينك اليومية والاستفادة منها.

ويمكنك تحميل التطبيق مجاناً عبر متجر جوجل بلاي.

تطبيق CityMapper :

ويعتبر تطبيق CityMapper أفضل تطبيق خرائط للساعات الذكية، و لكن لا يغطي التطبيق جميع دول العالم.

ويمتاز التطبيق بخريطة واضحة لجميع وسائل المواصلات العامة في مختلف البلاد، ولذا فإنه يساعدك على التنقل بأقل التكاليف.

ويعرض التطبيق الخريطة بالكامل على واجهة الساعات الذكية، وهذا يساعدك على الوصول إلى وجهتك بسهولة.

ويمكنك تحميل التطبيق مجاناً عبر متجر جوجل بلاي.

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تطبيق Shazam:

ويعتبر تطبيق Shazam الأشهر في مجال التعرف على الأغاني المحيطة بك، وهو مفيد عندما تقابل أغنية في أحد المتاجر وترغب في معرفة إسمها دون سؤال التاجر.

ويعمل التطبيق بلمسة واحدة على الساعات الذكية ليتمكن من تحديد اسم الأغنية والتعرف عليها.

ويمكنك تحميل التطبيق مجاناً عبر متجر جوجل بلاي.

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Calm:

ويضيف هذا التطبيق إلى الساعات العاملة بنظام WearOS أحد أهم مميزات ساعات آبل، وهي تمارين الاسترخاء التي يمكنك القيام بها من خلال الساعة.

ويسمح لك التطبيق بممارسة تمارين الاسترخاء، وذلك بالإضافة إلى عرض بيانات النوم والنشاط اليومي.

ويمكنك تحميل التطبيق مجاناً عبر متجر جوجل بلاي.

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Battery and Charge Monitor for Wear OS:

ويعرض هذا التطبيق بيانات استخدام الساعات الذكية من ناحية البطارية تحديداً، ويساعدك على معرفة استهلاك البطارية والتحكم فيه.

ويمكنك تحميل التطبيق مجاناً عبر متجر جوجل بلاي.





