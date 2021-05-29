أفضل أدوات إنشاء موقع إلكتروني مجاني

أصبح إنشاء موقع إلكتروني مجاني أسهل من الماضي، ولم يعد يتطلب خبرة برمجية أو حتى معرفة بأكواد البرمجة.

بالعكس أصبح تصميم الموقع لا يتطلب أكثر من بضع نقرات صغيرة في الأداة المناسبة لمساعدتك على إنشاء موقع إلكتروني مجاني.

وتوجد الكثير من الأدوات التي تقدم هذه الخدمة، ولذا نقدم لكم أهم الأدوات التي تساعدك في إنشاء موقع إلكتروني مجاني.

كما يمكن أن تستخدم هذه الأدوات دون أي خبرة سابقة في تصميم المواقع ولغات البرمجة، وهذا لأنها تقدم واجهة سهلة الاستخدام مع أدوات لتحليل أداء الموقع وتحسينه في محركات البحث.

ولذا تعتبر هذه الأدوات الحل الأفضل للمبتدئين.

وتقدم أداة Wix أحد أفضل خدمات إنشاء موقع إلكتروني مجاني بالإضافة إلى مساحة لإستضافة المواقع.

وتعتبر الأداة مناسبة لتصميم مواقع الشركات الصغيرة والأفراد و المتاجر الإلكترونية، وتعتمد أداة Wix على منصة تحليل جوجل الرسمية لأداء المواقع.

ولذلك يمكنك متابعة أداء موقعك في محركات البحث والعمل على تحسينه،وتضع الأداة إعلانًا في المواقع المجانية التي تصممها.

وحتى تتخلص من هذا الإعلان يجب عليك استخدام النسخة المدفوعة.

وتعتبر أداة Weebly الأفضل من أجل إنشاء موقع إلكتروني مجاني يختص بالتجارة، وذلك لأنها تدعم استخدام منصات الدفع الإلكتروني المختلفة مثل PayPal، وتضم كذلك حاسبة للضرائب ونظام هدايا رقمية.

وكذلك يستخدم الموقع منصة جوجل لتحليل الأداء، ويوفر أدوات مخصصة لتحسين محركات البحث وأداء الموقع معها.

ويمكنك تصميم الموقع عبر هذه الأداة بإستخدام لغة HTML و CSS للبرمجة إن كنت ترغب في ذلك.

ولا يعرض الموقع إعلانات في النسخة المجانية منه.

وتعتبر هذه المنصة أحد أشهر أدوات إنشاء موقع إلكتروني مجاني، وذلك لأنها لا تتطلب معرفة بلغات البرمجة من أجل إدارة الموقع.

وكما توفر لك المنصة مجموعة من القوالب الجاهزة حتى تستخدمها، وكذلك يمكنك تصميم القالب كما تفضل.

وتستطيع إدارة موقعك من خلال لوحة التحكم السهلة التي توفرها الأداة، وهي مناسبة للمبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء.

وكذلك توفر المنصة روابط مجانية للمواقع إن لم تكن ترغب في استخدام رابط مدفوع.

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ويمكنك انشاء موقع الكتروني مجاني من خلال هذه الأداة، ولذلك فهي من الأدوات المحبوبة لدى الكثيرين حول العالم.

وتسمح لك الأداة بتصميم المواقع بمختلف اللغات، واستخدام أي منصة إدارة محتوى ترغب بها.

وكما توفر لك المنصة بيانات حول أداء موقعك والزوار بشكل مجاني، وحتى إذا استخدمت النسخة المجانية، فلن تجد أي إعلانات بالموقع.

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وتدعم هذه الأداة تسع لغات مختلفة لتصميم المواقع، كما توفر لك تطبيقاً على الهواتف لتصميم المواقع منه.

وتوفر لك الأداة مساحة مجانية تصل إلى 500 ميجابايت، وتلك مساحة أكثر من كافية لإستضافة موقعك.

وكما تسمح لك بإستخدام بروتوكول تشفير HTTPS/SSL، ولذا فإن الموقع يكون مؤمناً بشكل كامل وهو ما يساعد على تحسين أداءه مع محركات البحث.

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