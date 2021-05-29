آبل تخطط لإعادة تصميم AirPods لعام 2021

تستعد شركة آبل لتجديد أجهزة AirPods لهذا العام والجيل الثاني من AirPods Pro للعام المقبل، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرج.

وتمثل إعادة تجديد AirPods أول تحديث للمنتج منذ شهر مارس 2019. وتضيف تصميمًا جديدًا يعكس في الغالب تصميم AirPods Pro.

وتأتي سماعات الأذن بحافظة جديدة وسيقان أقصر.

ويمثل الجيل الثاني من AirPods Pro – الذي يأتي العام المقبل – أول تغيير لهذا المنتج منذ شهر أكتوبر 2019.

وقد يشمل مستشعرات حركة محدثة مع التركيز على تتبع اللياقة البدنية.

وكانت آبل تهدف في السابق إلى إطلاق AirPods Pro الجديدة في وقت مبكر من هذا العام.

ويعمل تحديث مجموعة سماعات الأذن اللاسلكية على تعزيز قطاع الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والاكسسوارات في الشركة.

ونما هذا القطاع ليمثل الآن أكثر من 30 مليار دولار في الإيرادات السنوية، بما يتجاوز 10 في المئة من إجمالي المبيعات.

وقدمت شركة آبل سماعات AirPods Max في شهر ديسمبر، وحصلت هذه السماعات البالغ سعرها 549 دولار على انتقادات بسبب الأخطاء وسعرها المرتفع، مع الإشادة بمواد تصنيعها وصوتها.

واستوعبت آبل حديثًا الطلب على المنتج، ولا تعمل حاليًا على الجيل الثاني من AirPods Max، على الرغم من أنها ناقشت إطلاق ألوان إضافية مختلفة في المستقبل.

أجهزة آبل الجديدة:

وكجزء من إستراتيجيتها الأوسع للمنزل والصوت والملحقات، بدأت آبل أيضًا بالتطوير المبكر لمكبر صوت HomePod بشاشة مدمجة بالإضافة إلى جهاز يجمع بين ميزات HomePod وكاميرا FaceTime و Apple TV.

وأصدرت شركة آبل مكبر صوت صغير HomePod العام الماضي وحددت تحديثًا طفيفًا لجهاز Apple TV الشهر الماضي.

وبالنسبة إلى AirPods Pro الجديدة، اختبرت آبل أيضًا تصميمًا أصغر يزيل السيقان.

وقد يظهر هذا الشكل للمرة الأولى عبر سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة التي تحمل علامة Beats، والتي من المقرر الإعلان عنها الشهر المقبل.

وفي تقرير سابق من العام الماضي، قالت وكالة بلومبرج: إن سماعات AirPods Pro القادمة يمكن أن تتخلى عن السيقان تمامًا.

وأوضحت أن التصميم الجديد الأصغر قد يشابه تصميم سماعات Galaxy Buds Plus من سامسونج أو Pixel Buds من جوجل.

وأشارت إلى أن تحديات التصميم تعني أن هذه الخطط يمكن أن تتغير. ويقول أحدث تقرير لها: إن آبل قد اختبرت هذا التصميم، الذي يبدو أنه ليس مضمونًا ظهوره في النموذج النهائي.





