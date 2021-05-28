كيفية انشاء موقع الكتروني مجاني عبر منصة WIX

أصبح انشاء موقع الكتروني مجاني أمرًا أسهل مما كان، وهذا لأنك لا تحتاج إلى أي معرفة سابقة بالبرمجة أو حتى التعامل مع مبرمج خاص.

وهذا بسبب وجود الكثير من خدمات وأدوات تصميم المواقع التلقائية والمجانية أيضاً، وبينما لا تقارن هذه الخدمات بعملية تصميم موقع من الصفر وبرمجته بشكل خاص، إلا أنها تؤدي الغرض مع الشركات والأعمال الصغيرة.

وتعتبر خدمة WIX أحد أشهر خدمات إنشاء موقع الكتروني مجاني، ولذلك فإننا نتحدث عنها اليوم ونقدم شرحاً بالتفصيل عن طريقة استخدامها.

ويقدم موقع Aix خدمة الذكاء الاصطناعي ليساعدك في إنشاء موقع الكتروني مجاني، وذلك عن طريق مجموعة من الأسئلة والقوالب التي تختار من بينها.

وكذلك يمكنك استخدام محرر المواقع اليدوي، ويعني هذا اختيار القالب بشكل يدوي والتعديل عليه وإضافة الصور وتطبيقات Wix.

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استخدام الذكاء الاصطناعي في Wix:

وإذا كنت ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي في Wix، فإنك تستطيع اختياره من الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول في الموقع.

ويمكن لمعالج ADI مساعدتك على انشاء موقع الكتروني مجاني في خطوات بسيطة، ولذلك ننصح به إن كانت هذه المرة الأولى التي تصمم موقعاً فيها أو ترغب في نتيجة سريعة.

ويمكنك استخدام معالج الذكاء الاصطناعي عبر الخطوات التالية:

القيام بتسجيل الدخول أو عمل حساب في Wix.

الإجابة على مجموعة من الأسئلة عن موقعك الجديد حتى يتمكن المعالج من مساعدتك.

اختيار استخدام ADI ( معالج الذكاء الاصطناعي في الموقع ) والضغط على Start Now.

وبعد ذلك تظهر أمامك مجموعة من القوالب الجاهزة في تساعدك على انشاء موقع الكتروني مجاني, لذا قم باختيار القوالب التي تعجبك منها.

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وعندما ينتهي المعالج من تصميم الموقع، فإن الصفحة الرئيسية تظهر لك حتى تتمكن من تعديلها كما ترغب.

ويوجد ثلاثة اختيارات رئيسية لتعديل الموقع وهي:

العناصر Elements:

وهي محتويات الصفحة التي تظهر أمامك مثل الصور والمحتوى المكتوب وأي إضافة أخرى تستخدمها.

وعندما تضغط على أي عنصر منها، فإنك تجد قائمة في الجهة اليسرى من الشاشة، ويمكنك استخدام هذه القائمة لتعديل العنصر كما ترغب أو إضافة عناصر جديدة.

الصفحات والتعديل عليها:

ويتكون الموقع في العادة من عدة صفحات، ولذلك يمكنك من هذا الاختيار التعديل على هذه الصفحات وإضافتها.

وتشمل كل صفحة على مجموعة من العوامل التي يمكنك تعديلها.

التصميم العام:

ويعني هذا شكل واجهة الموقع وألوانها، ويمكنك من هنا تعديل على جميع الخطوط والألوان التي يستخدمها الموقع.

انشاء موقع الكتروني مجاني يدوياً عبر Wix:

وعلى الرغم من أن هذه العملية سهلة، إلا أنها تتطلب بعض المعرفة بالمواقع وطريقة عملها.

وذلك لأن Wix يطلب منك أن تختار قالبًا مناسبًا لموقعك، ومن ثم التعديل على هذا القالب.

وعندما تختار Select Template، فإن مجموعة من القوالب الجاهزة تظهر أمامك لمختلف أنواع المواقع، ويمكنك اختيار القالب المناسب منها.

وبعد ذلك تبدأ عملية تعديل محتويات هذا الموقع، وتستطيع التعديل على جميع مكونات الموقع من الصفحات والقوائم الجانبية بشكل مكثف.

ويقدم Wix خاصية تدعى Apps وهي مجموعة من التطبيقات المعدة لتعمل داخل موقعك، وتوفر هذه التطبيقات اختيارات متنوعة مثل :

تطبيق متجر أونلاين:

وهو مخصص للتجارة الإلكترونية وعرض المنتجات

تطبيق Events :

وهو يعمل على عرض الأحداث القادمة بشكل جيد مرفقة بتواريخ حدوثها.

تطبيق إنستاجرام :

ويمكن لهذا التطبيق نقل صفحة إنستاجرام الخاصة بك إلى الموقع بتوافق كامل.

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ويمكنك استخدام رابط Aix المجاني لنشر الموقع، أو استخدام رابط خاص بك من خدمة أخرى، ولكن هذا يحتاج للاشتراك في الخطة المدفوعة من Wix.

ويوفر موقع Wix مجموعة من الخطط المختلفة لاستضافة الموقع الخاص بك، وهي بالطبع استضافات مدفوعة، ولكن عملية انشاء موقع الكتروني مجاني لا تطلب أي اشتراكات مدفوعة في Wix.





