أفضل تطبيقات تفريغ الصور على الهواتف

تعد عملية تفريغ الصور من الخطوات الصعبة في مجال التصميم، وهذا لأنها تتطلب مهارة ودقة في العمل وهي تستهلك الوقت.

ولكن مع تطور التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت لا تأخذ أكثر من ثوانٍ معدودة، وبضع النقرات في الأداة المناسبة.

كما أنها كانت عملية حصرية لأجهزة الحاسب، ولكن أصبح من الممكن عملها من خلال الهواتف، وهي أهم خطوة في تصميم صورة جيدة.

ولذا توجد مجموعة من التطبيقات التي تساعد على تفريغ الصور وحذف الخلفية، وقد قمنا بجمعها اليوم.

تطبيق TouchRetouch:

ويعتبر أحد أشهر التطبيقات في مجال تفريغ الصور، ويمكنك تحميله عبر متجر جوجل بلاي أو متجر آبل.

ويمكن للتطبيق أن يزيل أجزاءً من الصورة، وليس فقط الخليفة، وهذا يعني إزالة أشخاص أو سيارات كمثال من الصورة.

ويستطيع أن يبدل الخلفية أيضاً، ويعني هذا حذف الخلفية الأصلية للصورة، ومن ثم وضع خلفية جديدة وذلك عن طريق ضغطة واحدة فقط.

ويمكنك تحميل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي أو متجر تطبيقات آيفون.

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تطبيق Background Eraser : Superimpose

ويأتي هذا التطبيق حصريًا لهواتف آيفون، وهو يركز بشكل حصري على تفريغ الصور وإزالة الخلفية.

ويمكنك فصل الصور عن بعضها، ويعني هذا تقسيم الصورة لأكثر من جزء أو التحكم في درجات الألوان والتشبع وغيرها من مواصفات الصورة.

ويضم التطبيق أيضاً خاصية استبدال الخلفية بضغطة زر، ويمكنه أن يزيل بعض العوامل والأشياء من الصور.

وتستطيع تحميل التطبيق على هواتف آيفون عبر متجر التطبيقات.

تطبيق Bacground Eraser HandyCloset:

وعلى الرغم من كون إسم التطبيق متشابه مع التطبيق السابق، إلا أنه يأتي من مطور مختلف تمامًا وهو يعمل حصرياً على هواتف أندرويد.

ويختلف التطبيق عن باقي تطبيقات تفريغ الصور في أنه لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبدلاً من ذلك تقوم بالتحديد يدويًا.

وهذا يعني أنك تقوم بتحديد الجزء الذي ترغب في الحفاظ عليه، ومن ثم يقوم التطبيق بحذف أي شيء خارج هذا الجزء.

ويمكنك استخدام الصورة الناتجة في أي تطبيق ترغب فيه، ولا يقوم التطبيق بأي وظيفة أخرى.

وتستطيع تحميله مجانًا عبر متجر جوجل بلاي.

تطبيق تفريغ الصور Pixelmator:

ويعمل هذا التطبيق كبديل مميز لتطبيق فوتوشوب، وهو يغنيك عن استخدامه على الهاتف.

ولكن يأتي التطبيق حصرياً لهواتف آيفون وأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ماك، ولا يتوفر لأي جهاز آخر.

ويوفر لك التطبيق أداة فرشاة لتتمكن من تفريغ الصور من خلالها يدوياً، وتستطيع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للقيام بهذه المهمة.

ويمكنك أيضاً استخدام أداة النسخ، وهي أداة تساعدك على نسخ أي عنصر من الصورة وإعادة وضعه مجدداً في الصورة دون حذفه.

ولا تأتي هذه الأداة على شكل تطبيق، بل موقع يمكنك زيارته من أي جهاز تمتلكه.

ولكن يوفر لك الموقع أداة حذف خلفية مميزة وقوية، ولذا وجب علينا ذكره ضمن هذه التطبيقات المميزة من أجل تفريغ الصور.





