أفضل إضافات معرفة مصدر الصورة عبر المتصفح

تحتاج معرفة مصدر الصورة قبل استخدامها في عملك، وهذا لأن استخدام صورة بحقوق ملكية قد يؤثر على عملك ويضعك تحت طائلة القانون.

ولكن إيجاد أصل الصورة تستهلك وقتًا، ولا تمتلك دائمًا هذا الوقت لتضيعه في معرفة مصدر الصورة وإيجاد الأصل.

ولذا فإنك تستطيع البحث عن أصل الصورة من خلال المتصفح بسهولة دون فتح أي موقع آخر.

وهذا عن طريق استخدام إضافات خاصة للمتصفح تساعدك على إيجاد الصورة الأصلية والتأكد من حقوق ملكيتها وشروط الاستخدام.

ولذلك نذكر لكم اليوم مجموعة من الإضافات التي يمكنك استخدامها مع أي متصفح.

إضافة TinEye:

وتأتي هذه الإضافة من موقع TinEye المشهور في مجال البحث العكسي عن الصور، وهو أول موقع يقدم هذه الخاصية.

وتعتمد الإضافة على الذكاء الاصطناعي في البحث عن الصور المتشابهة عبر الانترنت، ويعتبر الموقع أفضل من يجد الصور المتشابهة.

وهذا لأنه لا يجد الصور المتشابهة فقط، بل يجد الصور التي تم قصها أو التغيير فيها قليلاً.

ويمكنك تثبيت الإضافة على جوجل كروم لجميع أنظمة التشغيل.

إضافة RevEye من أجل معرفة مصدر الصورة:

وتأتي هذه الإضافة مفتوحة المصدر ويمكن تثبيتها على جوجل كروم، وهي تعمل على البحث في جميع محركات بحث الصور.

ويمكنك التعديل على قائمة البحث في الإضافة لتشمل محرك بحث واحد أو جميع محركات البحث بضغطة زر.

وهي تعتبر أسرع طريقة للبحث عن الصور بشكل عكسي على الإنترنت.

وتستخدم هذه الإضافة محركات بحث جوجل للبحث العكسي بالإضافة إلي محرك بحث TinEye المميز، وهي متوفرة لمتصفح جوجل كروم.

ويمكن للإضافة معرفة مصدر الصورة حتى إن كانت معدلة أو تم العبث فيها، وهي مفيدة للتأكد إن كانت صورك قد تم استخدامها أم لا.

ولكن تحتاج الأداة لأخذ نسخة من الصورة ورفعها على محرك البحث، ولذا هي أبطأ من الباقي قليلاً.

وتستخدم هذه الإضافة جميع محركات البحث العكسي عن الصور ومعرفة مصدر الصورة، وهي متاحة لمتصفح فايرفوكس.

ويمكنك استخدام الإضافة عن طريق الضغط بالزر الأيمن، والبحث في جميع المحركات بنقرة واحدة.

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وتسمح لك الأداة بالبحث العكسي عن الصور في أكثر من 30 محرك بحث مختلف، وذلك من خلال قائمة كاملة للبحث.

ويمكنك أيضاً البحث في جميع المحركات بضغطة زر.

وتأتي الإضافة مفتوحة المصدر، ولذلك فهي مدعومة بشكل جيد وتحصل على الكثير من التحديثات.

ويمكنك دعم المطورين من خلال التبرع عبر منصات الدفع الإلكتروني.

ويمكنك من خلال هذه الأداة تحديد محرك البحث العكسي الذي ترغب في استخدامه، وتستطيع مع الإضافة معرفة مصدر الصورة بشكل سريع.

وهي تعتمد على عرض قائمة من محركات البحث التي يمكنك استخدامها، ويمكنك أيضاً إضافة محركات بحث جديدة إليها.

ويمكنك تحميل الإضافة مجاناً لمتصفح فايرفوكس.





