ماين كرافت: كيف يمكنك الحصول على الألماس بسهولة

يعتبر الالماس أحد أهم الموارد في ماين كرافت، وهذا لأن استخداماته كثيرة ويمكن أن توثر بشكل كبير على خط سيرك في اللعبة وبالطبع ستسهل عليك اللعبة والاستمتاع بها.

يمكنك صناعة أهم موارد اللعبة وأسلحتها من الالماس، ولذا يمكنك صناعة فأس من قادر على تحطيم أي شيء مثلاً .

وتستطيع الحصول على الزمرد من بعض الشخصيات في اللعبة من خلال تبديله بالألماس، ولهذا هو أهم مورد في اللعبة .

ولذا يجب عليك الاسراع في الوصول للالماس حتى تتمكن من الاستفادة منه ومن مميزاته المختلفة داخل اللعبة.

وحتى تتمكن من الوصول للالماس ستحتاج للحفر عميقاً في الكهوف والجبال، ولكن هذا لا يعني أن الوصول إليه صعب ولكن يجب أن تستعد جيداً لهذه الرحلة.

الأدوات التي ستحتاجها قبل البدء في البحث عن الألماس في ماين كرافت :

يجب أن تستعد لرحلة البحث عن الالماس, امتلاك الأدوات اللازمة، هو ما يحدّد سهولة البحث عن الألماس أو صعوبته.

كل ما حصلت على أدوات أكثر كل ما كانت الرحلة أكثر سهولة وزادت احتمالية حصولك على الالماس في النهاية.

أهم أداة هي الفأس الحديدية، لن تستطيع تحطيم الصخور أو الألماس إلا باستخدام الفأس الحديدية أو الذهبيّة.

يجب أن تمتلك مجموعة كافية من الشعلات أيضاً لتتمكن من حماية نفسك من هجوم الوحوش. كلما زاد عدد الشعلات كلما كنت في أمان أكثر.

ومثل أي رحلة تنقيب ستحتاج إلى الطعام، ولذا تأكد من وجود كمية كافية منه مهما كان نوعه أو حجمه.

يفيد الطعام في شفاء الجروح في ماين كرافت وتجديد الطاقة أيضاً لتتمكن من البحث عن الالماس بشكل أفضل.

يمكنك أن تحضر مجموعة متنوعة من الأسلحة معك فهي لن تضر بكل تأكيد وستوفر لك حماية إضافية.

أين تجد الالماس في ماين كرافت:

تقدم لنا ماين كرافت خريطة عالمها على شكل طبقات مختلفة فوق بعضها.

ولذلك فإن المستوى الأول الذي تبدأ فيه هو المستوى رقم 64، لتجد الالماس يجب عليك الحفر عميقاً والتعمق داخل خريطة ماين كرافت حتى تصل إلى المستوى 15.

يوجد الالماس في العادة بين المستويات 5 و12، ولكن هذه المستويات عميقة للغاية وهي تقترب من آخر مستوى في العالم و النجاة في هذه المستويات صعبة على المبتدئين.

يمكنك التوجه إلى أحد الكهوف أو الحفر بشكل مائل في الأرض لتصل إلى هذه المستويات العميقة. مهما كانت سرعة حفرك يجب أن تحذر حتى لا تسقط في كهف مليء بالحمم البركانية أو تجد نفسك محاطاً بالأعداء.

يتواجد الالماس في المستويات تحت المستوى 15 ولكن بعض هذه المستويات مليء بالحمم البركانية والأعداء، ولكن يمكنك أن تجده بكثرة في المستوى 11 و 12 وهما الأكثر أماناً لعدم وجود حمم بركانية.

ولكن الالماس نادر الوجود حتى في المستويات المنخفضة لذا ستمضي الكثير من الوقت في البحث عنه.

عندما تجد الالماس يجب أن تستخدم الفأس الحديدة لجمعه، وفي العادة ستجد الالماس مجمعاً إلى جوار بعضه.

كيف تجد الالماس دون الحفر :

وعلى الرغم من أن الحفر هو الطريقة الأضمن للحصول على الالماس إلا أنك قد تجده مخبأ في العالم حولك في صناديق الكنوز في القرى والشواطئ.

ولكن هذه الطريقة لن تقدم لك كمية كافية من الالماس كما أنها غير مضمونة وتستغرق وقتاً اطول.





