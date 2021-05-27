سامسونج تستثمر في تطبيق طبيب الذكاء الاصطناعي Ada Health

حصلت شركة الصحة الرقمية الألمانية Ada Health على دعم من خلال أذرع الاستثمار لشركة سامسونج الكورية الجنوبية وعملاق الأدوية الألماني باير Bayer.

وطورت الشركة الألمانية تطبيقًا بأسلوب الدكتور في الجيب يستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاولة تشخيص الأعراض.

وأعلنت شركة Ada Health أنها جمعت تمويلًا جديدًا بقيمة 90 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي الاستثمار في الشركة إلى نحو 150 مليون دولار.

وقادت باير جولة التمويل من خلال ذراع الاستثمار Leaps by Bayer، بينما استثمرت سامسونج من خلال Samsung Catalyst Fund.

ويمثل Samsung Catalyst Fund صندوق رأس مال استثماري تستخدمه سامسونج لدعم الشركات في جميع أنحاء العالم.

وانضم يونغ سون، كبير مسؤولي الإستراتيجيات والمدير السابق لشركة سامسونج، إلى مجلس إدارة Ada Health.

وتقول Ada Health، التي تأسست في عام 2011: إنه تم تنزيل تطبيقها أكثر من 11 مليون مرة.

يعمل التطبيق بشكل أساسي مثل دردشة واتساب مع طبيب العائلة الموثوق به، ولكن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويبدأ المريض بإدخال أعراضه ويطرح روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي سلسلة من الأسئلة لمحاولة تحديد المشكلة.

بعد ذلك، يقدم التطبيق للمريض الحالات التي من المرجح أن تكون السبب ويقدم بعض الاقتراحات حول ما يجب فعله بعد ذلك لمعالجة المشكلة.

وتقدم تطبيقات iOS وأندرويد نصائح عامة مثل زيارة طبيب عام في الأيام الثلاثة المقبلة.

ولكن عندما يتفاعل المرضى مع Ada Health من خلال نظام صحي يستخدم التطبيق، يمكنهم مباشرة حجز موعد ومشاركة نتائج التقييم المسبق مع طبيب حقيقي.

سامسونج والمجال الطبي:

أبرمت الشركة صفقات مع عدة أنظمة صحية وشركات تأمين صحي وشركات علوم الحياة.

وفي حين أن التطبيق مجاني للمرضى لتنزيله، فإن Ada Health تفرض رسومًا على الشركاء للوصول إلى برامجها.

ويتم استخدام التمويل الجديد من أجل مساعدة الشركة في التوسع بشكل أكبر في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر أسواقها مع مليوني مستخدم.

ولدى Ada Health ما يقرب من 4 ملايين مستخدم في جميع أنحاء المملكة المتحدة وألمانيا والبرازيل والهند، مع ما يقرب من مليون مستخدم في كل منها.

ويجري استخدام التمويل أيضًا من أجل تحسين خوارزميات الشركة، بالإضافة إلى قاعدة المعرفة الطبية، وتجاوز 10 لغات.

وتريد الشركة تزويد التطبيق بالمزيد من المعلومات بخلاف بيانات الأعراض التي يقدمها المريض.

ويمكن أن يشمل ذلك بيانات المختبر والاختبارات الجينية وبيانات أجهزة الاستشعار.

وحققت الساعات الذكية وأجهزة الاستشعار الأخرى قفزة كبيرة إلى الأمام.

ويمكنك في الوقت الحاضر قياس ضغط الدم وإجراء تخطيط القلب وقياس تقلب معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم.

ومقارنة بتطبيقات الطبيب الأخرى، مثل: Babylon و Kry، تلقت Ada Health تمويلًا أقل.

وعلى عكس Babylon و Kry، لا تسمح Ada Health للمرضى بإجراء مكالمة فيديو مع طبيب عام.

وأدارت Ada Health خدمة تسمى Doctor Chat سمحت للمستخدمين بالتشاور مع طبيب عام مسجل من خلال بوابة دردشة عند الطلب.

ومع ذلك، تم إلغاء تنشيطها في شهر مارس 2018 بعد أن ظلت على قيد الحياة لمدة عام تقريبًا.





