أغنى رجل في العالم يتنحى عن منصبه في أمازون

يتنحى أغنى رجل في العالم عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في غضون أسابيع قليلة.

وفي اليوم التالي لعيد الاستقلال في الولايات المتحدة، يتخلى جيف بيزوس عن زمام الأمور اليومية للشركة الضخمة التي أسسها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقال جيف بيزوس في الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة يوم أمس الأربعاء: إن يومه الأخير في المنصب سيكون الخامس من يوليو.

ويصبح بيزوس بعد ذلك المدير التنفيذي لشركة أمازون. ويتولى آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لوحدة AWS، المنصب الأعلى.

وقال أغنى رجل في العالم: لقد اخترنا هذا التاريخ لأنه تاريخ عاطفي بالنسبة لي. إنه تاريخ تأسيس أمازون عام 1994 أي قبل 27 عامًا.

وأضاف: أنا متحمس جدًا للانتقال إلى منصب المدير التنفيذي حيث أركز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة.

وأعلن مؤسس أمازون عن خطته للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي في وقت سابق من هذا العام.

وفي ذلك الوقت، قالت الشركة: إن الانتقال يحدث في وقت ما في الربع الثالث.

وكان جاسي عضوًا في الفريق المؤسس لوحدة AWS في عام 2003. وشغل منصب الرئيس التنفيذي لهذه الوحدة منذ عام 2016.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، حققت AWS نحو 13.5 مليار دولار. ويمثل هذا 12 في المئة من إجمالي إيرادات أمازون لهذا الربع.

قيادة الشركة بعد تنحي أغنى رجل في العالم:

بينما تستمر أمازون في التمتع بنجاح مالي مذهل، سيتولى جاسي زمام القيادة خلال وقت مضطرب إلى حد ما بالنسبة للشركة.

وتواجه أمازون تدقيقا لمكافحة الاحتكار من المنظمين في أوروبا والولايات المتحدة.

هذا الأسبوع، رفع المدعي العام في واشنطن العاصمة كارل راسين دعوى على الشركة بزعم إساءة استخدامها بشكل غير قانوني والحفاظ على سلطتها الاحتكارية من خلال التحكم في الأسعار عبر سوق التجزئة عبر الإنترنت وانتهاك قانون العاصمة.

وتأتي أخبار موعد الانتقال بالتزامن مع إعلان أمازون عن صفقة لشراء MGM مقابل 8.45 مليارات دولار.

وقال أغنى رجل في العالم: تمتلك MGM قائمة واسعة وعميقة للملكية الفكرية المحبوبة جدًا.

وأضاف: مع الأشخاص الموهوبين في MGM و Amazon Studios، يمكننا إعادة تصور وتطوير العناوين للقرن الحادي والعشرين.





