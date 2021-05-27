آبل تلمح إلى الانتقال إلى قطاع المدفوعات البديلة

نظرًا لأن سوق العملات المشفرة يتعافى ببطء من الأسبوع الماضي الكارثي، تلمح شركة آبل إلى الانتقال إلى قطاع المدفوعات البديلة.

وتشير المدفوعات البديلة إلى طرق الدفع المستخدمة كبديل لمدفوعات بطاقات الائتمان.

وتتطلع آبل إلى تعيين مدير تطوير أعمال لديه خبرة في صناعة العملات المشفرة لقيادة برنامج شراكة المدفوعات البديلة.

ونشرت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا إعلانًا عن وظيفة لمدير تطوير الأعمال، مع التركيز على المدفوعات البديلة.

وتبحث آبل عن شخص ما للانضمام إلى فريق Wallet، والمدفوعات، والتجارة، مع اختصاص محدد لشراكات المدفوعات البديلة الرائدة.

ووفقًا للإعلان، يجب أن يكون المرشح للوظيفة لديه أكثر من 5 سنوات من الخبرة في العمل مع موفري خدمات الدفع البديلين، مثل المحافظ الرقمية، و BNPL، والمدفوعات السريعة، والعملات المشفرة، وما إلى ذلك.

وقالت عملاقة التكنولوجيا في كوبرتينو: إن المدير سيكون كبير مفاوضي شركة آبل فيما يتعلق بمساحة المدفوعات البديلة.

آبل والعملات المشفرة:

ويعد هذا الوصف الوظيفي وحده مشجعًا لسوق العملات المشفرة بالكامل حيث لم تظهر آبل أي رغبة في التحرك نحو شراكات مدفوعات بديلة.

وفي حين أنه لا يزال من غير المؤكد أن آبل قد تتجه لقبول المدفوعات البديلة، فإن هذه الأخبار تظهر بالتأكيد تحولًا في الاتجاه.

الأسبوع الأخير من الأحداث المضطربة والرفض السائد كان له أثر سلبي على سوق العملات المشفرة.

مع تجنب البنوك الكبرى والهيئات التنظيمية والهيئات الإدارية للعملات المشفرة، انهار السوق، كما حدث في شهر مارس 2020.

وتوقع دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال، أنه بعد عشر سنوات من الآن، سنشهد انخفاضًا هائلاً في استخدام النقد.

وتوقع أيضًا تراجع استخدام البطاقة وأن معظم المدفوعات ستتم عبر الهواتف من خلال ستة إلى عشرة تطبيقات.

ولطالما حافظت آبل على قبضتها الصارمة على المدفوعات، لا سيما في متجر التطبيقات الخاص بها، الذي لم يقبل أبدًا عملات العملاء المشفرة ويفرض على جميع تطبيقات القائمة استخدام قواعد آبل.

ويعد هذا النظام البيئي الخاضع للرقابة بإحكام محور المعركة القضائية الضخمة التي شنتها شركة Epic Games.

وتزعم Epic Games أن قواعد الشركة المصنعة لهواتف آيفون تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار وتخنق الابتكار في المدفوعات.

وادعت Epic Games في الدعوى أنه يمكن لمطوري التطبيقات قبول بيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى إذا لم يكن ذلك بسبب قيود آبل.





