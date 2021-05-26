مايكروسوفت تشوق لإعلان الجيل التالي من ويندوز قريبًا جدًا

لا تتحدث شركة مايكروسوفت عن خططها الكبيرة لنظام ويندوز في Build 2021 هذا الأسبوع، وذلك لأن الشركة تستعد لتفصيل ما هو التالي لنظام تشغيل الحاسب الشخصي بشكل منفصل.

وشوق الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، لهذا الإعلان خلال الكلمة الرئيسية لحدث Build 2021، وكشف أنه كان يختبر الجيل التالي من ويندوز في الأشهر الأخيرة.

وقال: نشارك قريبًا أحد أهم تحديثات ويندوز في العقد الماضي لإتاحة فرص اقتصادية أكبر للمطورين والمبدعين، وقد كنت أختبره بنفسي خلال الأشهر العديدة الماضية، وأنا متحمس للغاية بشأن الجيل القادم من ويندوز.

وأضاف: وعدنا لك هو إيجاد المزيد من الفرص لكل مطور ويندوز اليوم ونرحب بكل مبتكر يبحث عن المنصة الأكثر ابتكارًا وانفتاحًا لبناء التطبيقات وتوزيعها وتحقيق الدخل منها، ونحن نتطلع إلى مشاركة المزيد قريبًا جدًا.

وتعمل مايكروسوفت على متجر تطبيقات جديد لنظام التشغيل ويندوز في الأشهر الأخيرة، جنبًا إلى جنب مع بعض التغييرات المهمة في واجهة المستخدم لنظام التشغيل.

ويبدو أن ناديلا يشير إلى تغييرات المتجر هنا، مع وعد بإطلاق اقتصاد أفضل للمطورين والمبدعين داخل ويندوز نفسه.

ومن المحتمل أن يتضمن ذلك بعض التغييرات المهمة في متجر ويندوز، مما يسمح للمطورين بإرسال أي تطبيق من تطبيقات ويندوز – بما في ذلك المتصفحات، مثل: جوجل كروم أو موزيلا فايرفوكس.

وأشارت الشائعات إلى أن مايكروسوفت قد تسمح حتى لمنصات التجارة الخارجية بإضافة الدفع داخل التطبيق، لذلك يمكن للمطورين تجنب عمولة مايكروسوفت بنسبة 15 في المئة للتطبيقات و 12 في المئة للألعاب.

وتعتبر إشارة ناديلا المحددة إلى الجيل التالي من ويندوز موضع اهتمام، حيث تشير مايكروسوفت عادةً إلى كل شيء باسم ويندوز 10، وقد تشير هذه اللغة إلى أن الشركة تستعد لتحول أكثر أهمية مع علامة ويندوز التجارية أكثر من مجرد واجهة المستخدم وحدها.

وأكدت مايكروسوفت في الأسبوع الماضي أن نظام التشغيل Windows 10X، الذي تم تصميمه في الأصل للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، لن يتم شحنه بعد الآن.

وتقوم عملاقة البرمجيات الآن بإحضار أفضل أجزاء Windows 10x، النسخة المبسطة من ويندوز، إلى الإصدار الرئيسي من ويندوز 10.

ونتوقع أن نرى بعض التغييرات المهمة في واجهة المستخدم لنظام ويندوز تحت اسم Sun Valley، وبدأ بعض هذا العمل مع أيقونات نظام جديدة وتحسينات File Explorer ونهاية أيقونات عصر ويندوز 95.

وتركز مايكروسوفت أيضًا على تحسين الأسس الأساسية لنظام ويندوز، مع إصلاحات لمشكلة إعادة ترتيب التطبيقات عبر الشاشات المتعددة، وإضافة ميزة Xbox Auto HDR، وتحسينات دعم صوت عبر البلوتوث.

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