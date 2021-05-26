سوني تريد الوصول إلى مليار مشترك في PlayStation Now

عقدت شركة سوني اجتماعها الاستراتيجي المشترك للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يتساءل البعض عما إذا كانت الشركة اليابانية ستكون قادرة على الابتكار كما كانت في السابق.

وبالتركيز على الإبداع والتكنولوجيا والعالم والمجتمع، قدم رئيس مجلس الإدارة والمدير والرئيس التنفيذي كينيشيرو يوشيدا Kenichiro Yoshida إستراتيجية الشركة من منظور طويل الأجل كشركة ترفيه إبداعية يتمثل هدفها في ملء العالم بالعاطفة من خلال قوة الإبداع والتكنولوجيا.

وقدمت سوني خططها للمستثمرين، موضحة تحركات مثل صفقات البث الأخيرة مع Disney ونتفليكس، بالإضافة إلى النقص في PS5.

وتهدف الشركة الآن إلى زيادة حجم المجتمع المتصل مباشرة بشركة سوني عبر الأجهزة أو الترفيه من 160 مليون إلى مليار.

ولم يكن هناك الكثير من المفاجآت عندما يتعلق الأمر بمنصة الألعاب المطلوبة، إذ تبيع سوني كل منصة PS5 يمكنها تصنيعها، وبالرغم من نقص مكونات أشباه الموصلات، إلا أنها تتوقع أن تتجاوز المبيعات هذا العام 14.8 مليون جهاز PS4 التي تم بيعها في العام التالي لإطلاق هذه المنصة.

ومن المعروف أن لدى سوني طموحات كبيرة فيما يتعلق بالاشتراك والألعاب السحابية، وفي إشارة إلى وجود صفقة مع استوديو التطوير Haven، قالت الشركة: إنها تتطلع إلى زيادة المشاركة عبر PlayStation Network، وذلك بالنظر إلى أن هذه هي أكبر منصة مباشرة للمستهلك.

وتتطلع سوني إلى زيادة المشاركة عبر PlayStation Network من خلال تعزيز خدمة ألعاب البث السحابي PlayStation Now.

وتعتزم سوني مواصلة الاستثمار في الاستوديوهات الخارجية أو الشراكة معها بالإضافة إلى الاستثمار في الاستوديوهات الداخلية لتحسين عروض برمجياتها.

وألمح الرئيس التنفيذي إلى طرق للرد على Xbox Game Pass، ويبدو أننا قد نرى المزيد في المستقبل، حيث قامت PlayStation Now حديثًا بترقية دقة البث من 720 بكسل إلى 1080 بكسل.

وأوضحت سوني أنها تنفق 20 مليار ين (نحو 184 مليون دولار) من أجل زيادة التطوير والموظفين والتكاليف الأخرى في الاستوديوهات الداخلية لديها.

وقالت سوني: نعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تجعل تجارب الألعاب أكثر ثراءً وإمتاعًا.

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