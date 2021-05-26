سجل نشاطك في جوجل و المصادقة الثنائية . نصيحة للحماية

عادةً، عندما تستخدم أحد منتجات جوجل، مثل: هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو مكبر صوت يدعم مساعد جوجل الذكي أو حتى متصفح جوجل كروم للبحث أو مشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب، فسيقوم جوجل بتخزين سجل نشاطك على خوادم الشركة حيث يمكنك تصفحها متى ما أردت عبر صفحة (نشاطي) My Activity وحذفها يدويًا.

ونظرًا إلى أن كل هذه البيانات خاصة وحساسة، مما يجعل تمكن شخص آخر من الوصول إليها قد يؤثر عليك كثيرًا، من أجل ذلك، أضافت جوجل ميزة المصادقة الثنائية (2FA) إذا قمت بتفعيلها فستضيف طبقة إضافية من الأمان للتأكد من أنك الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى هذه البيانات.

ما هي التفاصيل؟

وفقًا لشركة جوجل: “إذا قمت بتشغيل ميزة المصادقة الثنائية، فستتأكد جوجل من هويتك قبل أن تتمكن من رؤية أو حذف سجلك الكامل في صفحة (نشاطي) My Activity حيث يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على سجلك بشكل أكثر أمانًا على الأجهزة المشتركة، مع العلم أن هذا الإعداد ينطبق فقط على نشاطك فقد يستمر ظهور سجلك في منتجات الأخرى”.

ومع أن هذه الميزة الجديدة يمكن أن تكون مفيدة عند استخدام حاسوب مشترك أو في حالة ترك حاسوبك بدون قفله، فإنه لا يزال يستخدم تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل دون حماية بياناتك بكلمة مرور إضافية، ومن ثم إذا لم تكن مرتاحًا لحفظ سجل نشاطك فضع في اعتبارك أنه يمكنك حذفه والتحكم في ما يتم حفظه ضمن تبويب (التحكم في النشاط) Activity Control.

كيفية حماية سجل نشاطك في جوجل من الوصول غير المصرح به بكلمة مرور:

في متصفح الويب في حاسوبك، انتقل إلى صفحة (نشاطي) My Activity بالضغط على هذا الرابط

سيظهر لك، نافذة منبثقة للتنبيه بتوفر الميزة الجديدة أسفل رابط (إدارة التحقق من نشاطي) Manage My Activity verification.

اضغط على خيار (إدارة) Manage في النافذة المنبثقة، ثم اضغط على الرابط نفسه بالأعلى.

سيظهر لك نافذة منبثقة، قم بتحديد خيار (طلب تحقق إضافي) Require extra verification، ثم اضغط على خيار (حفظ) Save.

سيتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول العادية إلى حسابك في جوجل، قم بإدخال كلمة المرور لتأكيد ملكيتك للحساب ثم اضغط على خيار (التالي) Next.

سيتم نقلك مرة أخرى إلى صفحة (نشاطي) My Activity، ولكن سترى أن قائمة (السجل الكامل) Full History قد تم قفله بالكامل.

لعرض سجل النشاط الخاص بك، قم بالضغط على خيار (التحقق) Verify.

ملاحظة: إذا قمت بتخزين كلمة مرور حسابك في متصفح جوجل سيتم عرض سجل النشاط مباشرة، ولكن إذا كنت تستخدم حاسوب مشترك أو لم تقم بحفظ كلمة المرور في المتصفح، فسيتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول القياسية التي تتطلب إدخال الرمز المرسل إلى هاتفك لتأكيد تسجيل دخولك إلى حساب جوجل الخاص بك.





