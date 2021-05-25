Google Photos تساعدك في حذف لقطات الشاشة

أعلنت شركة جوجل في شهر ديسمبر أنها لن تقدم نسخًا احتياطية مجانية غير محدودة من الصور ومقاطع الفيديو عبر Google Photos اعتبارًا من الأول من شهر يونيو.

ويتم بعد هذا التاريخ احتساب الوسائط العالية الجودة التي تقوم بتحميلها ضمن الحد الأقصى البالغ 15 جيجابايت الذي تتم مشاركته مع جيميل و Google Workspace عبر حسابات جوجل القياسية.

وتماشياً مع هذه الخطوة، تجري جوجل بعض التغييرات الإضافية على Google Photos.

وترى بدءًا من اليوم أداة في تطبيق Google Photos مصممة لمساعدتك في إدارة الوسائط التي تُحسب ضمن حصتك التخزينية الإجمالية.

ويحدد خيار إدارة التخزين أشياء معينة قد لا ترغب في الاحتفاظ بها في Google Photos، مثل: مقاطع الفيديو الكبيرة ولقطات الشاشة والصور الباهتة.

ويشاهد العديد من المستخدمين أيضًا تقديرًا لمدى استمرار تخزين حساب جوجل المجاني، الذي يأخذ في الاعتبار عدد المرات التي تقوم فيها بنسخ ملفاتك احتياطيًا إلى حسابك.

وقد لا تقدم جوجل تقديرًا إذا لم تقم بتحميل عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو إلى تطبيق Google Photos، أو إذا اقتربت من حد التخزين، أو إذا كنت تستخدم حسابًا توفره مؤسسة أو مجموعة (مثل العمل أو المدرسة أو الأسرة).

وتعتقد جوجل أن أكثر من 80 في المئة من المستخدمين سيكونون قادرين على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو العالية الجودة لمدة ثلاث سنوات أخرى باستخدام سعة تخزين مجانية تبلغ 15 جيجابايت.

وتعيد جوجل تسمية مستوى التخزين العالي الجودة إلى “توفير مساحة التخزين”، وتطرح هذا التغيير قريبًا.

ويمكنك نسخ صورك احتياطيًا باستخدام خيار توفير التخزين أو بالدقة نفسها التي التقطتها بها (الجودة الأصلية)، وتقول جوجل: إنها تجري هذا التغيير حتى يسهل فهم خيارات التخزين في Google Photos.

وإذا نفدت سعة التخزين المجانية وأردت تحميل المزيد من الصور، فإنك بحاجة إما إلى إخلاء بعض المساحة أو الحصول على خطة تخزين Google One المدفوعة الأجر.

وتنبهك جوجل عبر تطبيق Google Photos وعبر البريد الإلكتروني عندما تقترب من الحد الأقصى.

ومع ذلك، يمكنك تحميل العديد من الصور ومقاطع الفيديو العالية الجودة كما تريد حتى ذلك التاريخ دون احتسابها مقابل الحد الأقصى الخاص بك.

ولا يزال مالكو هواتف Pixel الحاليون يحصلون على الصور العالية الجودة غير المحدودة:

Pixel 3A و Pixel 4 و Pixel 4A و Pixel 5: تحصل على مساحة تخزين غير محدودة مجانًا، وتعرف أيضًا باسم الصور العالية الجودة من الآن فصاعدًا، ولكن ليس الجودة الأصلية.

Pixel 3: تحصل على صور ومقاطع فيديو بجودة أصلية مجانية غير محدودة في حال جرى تحميلها قبل الأول من يناير 2022، وبعد ذلك تحصل على توفير مساحة تخزين غير محدود من الآن فصاعدًا.

Pixel 2: تحصل على صور ومقاطع فيديو بجودة أصلية مجانية غير محدودة إذا قمت بتحميلها قبل 16 يناير 2021، وتحصل على توفير مساحة تخزين غير محدود من الآن فصاعدًا.

Pixel: تحصل على صور ومقاطع فيديو بجودة أصلية مجانية غير محدودة.

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