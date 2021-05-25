يعتبر إطالة عمر بطارية حاسوب ويندوز 10 المحمول من التحديات التي يواجهها الكثير من المستخدمين، خاصة عند استخدام الحاسوب في بيئة لا تتواجد فيها مقابس الشحن أو عند نسيان كابل الشاحن أو حتى عند مشاهدة المحتوى في وضع يكون فيه إيصال كابل الشحن أمر غير مرحب به.

مهما كان السبب فإن إيقاف استهلاك بطارية حاسوب ويندوز 10 المحمول هو امر يمكن تداركه بسهولة من خلال العديد من الممارسات التي يمكنك اتباعها، حتى لا تقلق كثيرًا عند ظهور إشعارات انخفاض طاقة البطارية أثناء أداء عملك في الحاسوب.

إليك 6 طرق تساعدك في إطالة عمر بطارية حاسوب ويندوز 10 المحمول:

1- ضبط سطوع الشاشة لإطالة عمر بطارية حاسوب ويندوز 10:

يستهلك سطوع شاشة الحاسوب المحمول الكثير من طاقة البطارية، ومع أن سطوع الشاشة بشكل كامل عادة قد يكون مرغوب للكثيرين عند مشاهدة المحتوى أو التصميم، إلا أن هذا الأمر قد يؤثر كثيرًا على عمر البطارية، لذا إذا قمت بضبط سطوع الشاشة بنسبة تصل إلى 50 – 70% فسيساعد ذلك في إطالة عمر بطارية حاسوب ويندوز 10 فكلما كانت الشاشة باهتة طال استخدامك له.

2- تغيير إعدادات الطاقة:

يتيح لك نظام التشغيل ويندوز 10 بتغيير إعدادات بطارية الحاسوب المحمول، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على رمز البطارية الموجود في أسفل الجهة اليمنى من شاشة الحاسوب.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (إعدادات البطارية) Battery Settings.

في شاشة الإعدادات، قم بتبديل الزر أسفل خيار (حفظ البطارية) Battery saver إلى وضع التشغيل.

3- قم بإيقاف تشغيل اتصال الواي فاي:

إذا انتهيت من عملك الذي يتطلب الاتصال بالإنترنت، فقم بإيقاف تشغيل اتصال الواي فاي Wi-Fi مباشرة، حيث أن استمرار عمل اتصال الواي فاي سيؤدي إلى استهلاك بطارية الحاسوب المحمول عن طريق سحب الطاقة من البطارية عن البحث لتقوية اتصال الإنترنت، وتذكر لا تقم أبدًا بإغلاق الحاسوب في وضع السكون لأنه يستنزف طاقة البطارية.

4- فصل الأجهزة الطرفية المتصلة بحاسوب ويندوز 10:

يمكن أن يؤدي توصيل الأجهزة الطرفية الأخرى، مثل: الماوس أو كاميرات الويب إلى استنزاف عمر بطارية حاسوب ويندوز 10 المحمول لأنها تستمد طاقتها من البطارية نفسها، بالإضافة إلى ذلك، اضبط نظام الصوت أو السماعات التي تتصل بالحاسوب على وضع كتم الصوت إذا لم تكن بحاجة إليهما، وذلك لمنع الحاسوب المحمول من إصدار الأصوات عند تلقي الإشعارات، وبشكل عام كلما قمت بتوصيل الأجهزة الطرفية زاد الضرر الذي يلحق بالبطارية.

5- شراء بطارية إضافية:

من أفضل الحلول العملية خاصة إذا كنت تستخدم الحاسوب المحمول في بيئة لا تتوفر فيها طاقة كهربائية أو غير مستقرة، حيث يمكنك استبدال البطارية الحالية بعد استهلاكها مباشرة بالبطارية الاحتياطية المشحونة سابقًا لمواصلة عملك بدون القلق على توقف الحاسوب فجأة.

6- لا تقم بشحن بطارية الحاسوب المحمول على مدار الساعة:

سبب آخر لاستمرار استهلاك بطارية حاسوب ويندوز 10 المحمول هو القيام بشحنه باستمرار طوال أيام الأسبوع، حيث يؤدى إلى تقصير عمره ومن ثم استهلاكه السريع للطاقة، والحل هو شحنه إذا كان أقل من 20%، والأفضل من ذلك، قم بشحن بطارية الحاسوب بعد الانتهاء من عملك أو إذا كانت طاقة البطارية منخفضة فقط.





