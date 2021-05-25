مايكروسوفت تيمز تفتح أبوابها للتطبيقات التعاونية

سمحت عملاقة البرمجيات للمطورين في العام الماضي بإنشاء تطبيقات تابعة لجهات خارجية في مايكروسوفت تيمز، ولكنها تخطو خطوة إلى الأمام في Build 2021.

وفي محاولة للحصول على المزيد من مطوري التطبيقات لبناء مايكروسوفت تيمز، تفتح شركة مايكروسوفت واجهات برمجة التطبيقات ومتجر مايكروسوفت تيمز وأدواتها لما تسميه التطبيقات التعاونية.

ويمكن للمطورين قريبًا إنشاء تطبيقات تدخل في لوحة اجتماعات مايكروسوفت تيمز، وتلك التي تستخدم عمليات الشراء أو الاشتراكات داخل التطبيق، وحتى إنشاء تطبيقات منفصلة يمكنها الوصول إلى بث الفيديو والصوت في الوقت الفعلي لمايكروسوفت تيمز.

وقالت مايكروسوفت: إذا كان بإمكانك إنشاء تطبيقات ويب، فيمكنك إنشاء ملحقات في محادثات وقنوات واجتماعات مايكروسوفت تيمز، ويمكنك البناء مرة واحدة وتشغيلها ونشرها في أي مكان.

ويعني هذا أن التطبيقات المصممة للمنصة تعمل عبر أنظمة التشغيل ويندوز وماك والويب وأندرويد و iOS وحتى لينكس.

وبينما ظهرت بعض التطبيقات التي استفادت من لوحة الاجتماعات سابقًا، أطلقت مايكروسوفت معاينة تسمح للمطورين بمشاركة تطبيقات، مثل: اللوحات البيضاء ولوحات المشروع ومشاركة التطبيقات بشكل مباشر في منطقة الاجتماعات في مايكروسوفت تيمز.

وتسهل مايكروسوفت أيضًا على المطورين إنشاء هذه التطبيقات مع تكامل أكبر في Visual Studio و Visual Studio Code.

وتتيح مايكروسوفت أيضًا وضع Together Mode، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقسيم وجهك وكتفيك ووضعك أنت وزملائك في العمل معًا في مساحة افتراضية، وقالت: نقدم الأدوات حتى يتمكن الناس من تصميم مشاهد Together Modes.

وتسمح مايكروسوفت في وقت لاحق من هذا الصيف لتطبيقات الجهات الخارجية بالوصول إلى بث الصوت والفيديو في الوقت الفعلي من المنصة.

ويسمح هذا بوجود تطبيقات النسخ أو تدوين الملاحظات من أجل معالجة الصوت والفيديو الخارجين من مايكروسوفت تيمز، ويتيح للمطورين إمكانية إنشاء تطبيقات مخصصة يمكنها الوصول إلى المنصة.

وقالت الشركة: يمكن لأي شخص إنشاء تطبيق مخصص تمامًا، ويمكن لهذا التطبيق التعامل مع المنصة عبر الصوت أو الفيديو أو الدردشة.

كما تسمح مايكروسوفت للمطورين ببيع الاشتراكات داخل تطبيقات مايكروسوفت تيمز، مما يفتح متجر المنصة لعمليات الشراء داخل التطبيق.

وفي ظل وجود 145 مليون مستخدم نشط يوميًا للمنصة، فمن المؤكد أن هناك رغبة لوجود المزيد من التطبيقات التي يتم توصيلها باجتماعات مايكروسوفت تميز وتظهر داخلها.

مواضيع تهم القارئ:





