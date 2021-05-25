ماهي أفضل أدوات استخراج النص من الصور باللغة العربية؟

يصبح الأمر مزعجاً إذا حاولت تعديل نص PDF محمي أو نص موجود في صورة، ولذا تصبح أدوات استخراج النص من الصور مفيدة لتوفر عليك الوقت، وتجعل عملية التعديل أسهل.

وإذا لم تستخدم أدوات استخراج النص من الصور، فإنك تحتاج إلى كتابة النص من البداية، وهذا ليس عمليًا ويستهلك الكثير من الوقت خاصةً إن كان نصًا طويلًا.

وتعتمد عملية أستخراج النص من الصور على تقنية ذكاء اصطناعي تدعى OCR أو التعرف البصري على الحروف، وتدعم التقنية الكثير من اللغات ومنها العربية والإنجليزية.

وتساعدك هذه الأدوات على تحويل مستنداتك الورقية إلى مستندات رقمية ليصبح البحث عنها سهلًا، ولتتمكن من الوصول إلى المعلومة وتنظيم مكتبة الأوراق الخاصة بك بشكل أفضل.

وتوجد الكثير من الأدوات التي تعمل على استخراج النص من الصور، وبعض هذه الأدوات تأتي مجانية والبعض الآخر مدفوعًا.

أداة i2ocr:

وتعتبر الأداة أحد أشهر الأدوات التي تعتمد على تقنية OCR باللغة العربية، وهي تعمل بكفاءة مع جميع المستندات العربية سواءً كانت صورة أو ملف PDF.

وتدعم الأداة أيضاً اللغات المختلفة إلى جانب اللغة العربية، ولذا يمكنك الاعتماد عليها في كل ما تحتاجه.

ويمكنك استخراج النص من الصور أو ملف PDF عن طريق وضع رابط الصورة في الأداة أو رفع الصورة إلى الأداة.

أداة Convertio:

وتقدم الأداة مجموعة متنوعة من المميزات إلى جانب استخراج النص من الصور، ويمكنك استخدامها مع النصوص العربية إلى جانب باقي اللغات.

وتستطيع من خلال الأداة دمج ملفات PDF معاً أو تحويلها، وتستطيع أيضاً تحويل جميع تنسيقات الملفات المختلفة مثل ملفات الصوت والفيديو.

ويمكنك استخدام الأداة مجاناً، وتمتلك أيضاً إضافة للتعرف على النصوص مباشرةً من جوجل كروم.

تطبيق Google keep:

ويمكنك من خلال Google Keep استخراج النص من الصور واستخدام النص في تسجيل الملاحظات أو إرساله إلى جوجل درايف إن كنت ترغب في ذلك.

ويعمل Google Keep بشكل مقبول مع النصوص باللغة العربية، ولكن تحتاج إلى مراجعة النص لتأكد من دقته وتصحيحه.

ويمكنك أيضاً استخدام Google Keep عبر تطبيق الهاتف في استخراج النص من الصور.

تطبيق Camscanner:

ويعتبر تطبيق CamScanner أهم تطبيق مستندات على الهواتف العاملة بنظامي أندرويد و أي أو إس، وهذا لأنه يتيح لك الكثير من الأدوات لإدارة المستندات الخاصة بك.

ويمكنك استخدام النسخة المدفوعة من التطبيق لتتمكن من استخدام النص من الصور بطريقة جيدة وواضحة، ويمكنك استخدام هذا النص في ملف PDF لاحقاً أو ملف ورد.

تطبيق Easy Screen OCR:

وتستطيع تثبيت هذا التطبيق على الحاسب الخاص بك حتى تستخدمه مباشرةً دون اتصال بالانترنت، ويدعم التطبيق اللغة العربية إلى جانب باقي اللغات.

ويمكنك استخدام التطبيق لترجمة لقطات الشاشة التي تأخذها من أي موقع، ويستطيع أيضاً ترجمة المستندات الورقية قبل تصويرها.

ويعتبر هذا التطبيق أحد أقوى تطبيقات الحصول على النص من الصور وترجمته.





